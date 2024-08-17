FAS: Уряд ФРН планує обмежити військову допомогу Україні

Міністр фінансів Крістіан Лінднер поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса, що Україні буде асигнована лише та допомога, яка уже була затверджена, жодні інші заявки не будуть схвалені, пише FAS.

Уряд Німеччини планує обмежити військову допомогу Україні, про що в суботу, 17 серпня, пише німецьке видання Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung (FAS).

За даними газети, міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) ще 5 серпня поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), що Україні буде асигнована лише та допомога, яка уже була затверджена, жодні інші заявки не будуть схвалені. При цьому FAS посилається на внутрішні урядові документи та дані своїх джерел.

Як відомо, серед країн ЄС Німеччина є лідером у військовій допомозі Україні. Цьогоріч на військову підтримку України Німеччиною виділено близько восьми мільярдів євро бюджетних коштів. На наступний рік затверджено виділення близько чотирьох мільярдів євро.

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В німецькому уряді і раніше обговорювали відмову від постійних виплат на військову підтримку України з федерального бюджету. Замість цього Берлін планує фінансувати поставки зброї за допомогою заморожених активів російського центрального банку. Близько 300 мільярдів доларів були заморожені союзниками України по всьому світу через повномаштабний напад Росії на Україну. Наразі ще юридично однозначно не визначено, чи дійсно відсотки, отримані від цих активів, можуть бути використані для фінансування поставок озброєнь.

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) і міністр фінансів Лінднер очікують, що Україна покриватиме за рахунок цих грошей значну частину її військових потреб, пише FAS. Водночас, як пояснив газеті член бюджетного комітету Бундестагу, представник Соціал-демократичної партії Німеччини Андреас Шварц (Andreas Schwarz), наразі невідомо, чи, з юридичної точки зору, це взагалі можливо і наскільки швидко гроші можуть бути використані на потреби України.

Заборона уже діє

За даними FAS, заборона на нову допомогу Києву уже діє. "Для України ситуація також може незабаром погіршитися, оскільки запланована військова підтримка буде скорочена майже вдвічі наступного року, а згодом - до менш ніж десятої частини від нинішньої суми до 2027 року", - пише видання.

Це підтверджують і в бюджетному комітеті Бундестагу. Як пояснив газеті Андреас Шварц, "нові замовлення для України наразі не розміщуються, оскільки вони більше не фінансуються".

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За даними джерела FAS, через те, що заморожування вже має ефект, нещодавно не змогли профінансувати наявну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

"Виробник Diehl Defence зміг запропонувати установку одразу після руйнівного російського бомбардування дитячої лікарні в Києві в липні, тому що інший замовник хотів відмовитися від поставки на користь України. Однак гроші не були виділені - всупереч бажанню міністра оборони Бориса Пісторіуса", - йдеться у матеріалі видання.

Україна недоотримає військової допомоги на 4 млрд євро?

Як наслідок, припускає видання, Німеччині не вдасться надати Україні необхідну додаткову військову допомогу на суму майже чотири мільярди євро цього року, хоча промисловість могла б її надати, пише FAS.

"Це підтвердили кілька джерел у німецькому уряді. Міністерство оборони дійсно хотіло замовити військову техніку для України на цю суму цього року, але Канцелярія та міністерство фінансів, вочевидь, виступають проти цього. Кажуть, що до списку міноборони також входить система протиповітряної оборони, яку пропонував Diehl", - йдеться у матеріалі.

Серед інших найбільших статей, на які планувалося направити ці кошти - артилерійські боєприпаси, безпілотники, витрати на технічне обслуговування і запасні частини для вже поставленого німецького озброєння, такого як танки і гаубиці.

На думку експерта, нові замовлення навряд чи можливі на період до 2028 року, наразі Україна отримує поставки, але лише за старими контрактами, додає FAS.