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КонфліктиНімеччина

HIMARS, IRIS-T, техніка: Берлін оголосив нову допомогу Києву

Валерій Сааков
14 червня 2024 р.

У новий пакет допомоги від ФРН увійшли РСЗВ HIMARS, системи ППО IRIS-T SLM та SLS, танки Leopard 1A5, БМП Marder, боєприпаси та обладнання.

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IRIS-T SLM на виставці в Берліні
ЗРК IRIS-T SLMФото: Schöning/IMAGO

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги. Актуалізований перелік наданого Берліном озброєння і засобів був опрлюднений у п’ятницю, 14 червня, на німецькому урядовому порталі.

Згідно з переліком, ЗСУ посилять три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. Також німецький уряд передає Києву зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) - одну систему IRIS-T SLM і одну IRIS-T SLS. Крім того, бойові спроможності ЗСУ мають посилити 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder, які ФРН передає разом із боєприпасами і запчастинами з запасів Бундесверу та ВПК, а також 10 бойових танків Leopard 1A5  з боєприпасами і запчастинами, котрі надійдуть у межах спільного з Данією проєкту.

У новий пакет оборонної допомоги увійшла й 21 тисяча артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, наданих з запасів Бундесверу та німецьких оборонних компаній, а також димові та освітлювальні снаряди.

На додачу пакет містить дві броньовані мостоукладальні машини Biber разом з запчастинами, дві бронемашини Dachs, евакуаційну машину Bergepanzer 2, а також чотири машини розмінування Wisent 1 - всі із запчастинами. У пакет допомоги також увійшли 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros.

Пакет містить також чотири мільйони набоїв до стрілецької зброї та сотні штурмових і снайперських ґвинтівок, чотири антидронові глушилки, а також різноманітне обладнання, зокрема, обладнання для знешкодження вибохонебезпечних предметів, ІТ-оснащення, прилади нічного бачення, засоби захисту гелікоптерів, рятувальні човни тощо.

Віцеканцлер ФРН про ППО і снаряди для України в інтерв'ю DW

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