"Рамштайн-23": на порядку денному - потреба України в ППО

На засіданні Контактної групи з питань оборони України в так званому форматі "Рамштайн" у Брюсселі в четвер, 13 червня, обговорять потребу в посиленні української протиповітряної оборони (ППО), зокрема й зенітними ракетними комплексами (ЗРК) Patriot, повідомила на брифінгу заступниця речника міністерства оборони США (Пентагон) Сабріна Сінгх.

На запитання про строки передачі США Україні ще однієї системи Patriot, яку, за даними ЗМІ, схвалив американський президент Джо Байден, Сінгх відповіла, що не має коментарів.

"Не випереджаючи міністра оборони, я можу вам сказати, що він продовжує наголошувати, коли головує в Контактній групі: ППО є пріоритетом для України, це те, що їм потрібно, чи то у вигляді Patriot, чи то в інших видах озброєнь. Я впевнена, що це буде темою для обговорення на засіданні", - сказала Сінгх.

Координацію допомоги Україні збирається перебрати НАТО

Зустріч у форматі "Рамштайн" пройде сьогодні на полях зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі. Там же відбудеться Рада Україна-НАТО за участі українського міністра оборони Рустема Умєрова.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів 12 червня, що на засіданні Ради "члени Альянсу обговорять, як забезпечити передбачувану підтримку України в довгостроковій перспективі". Він очікує, що міністри затвердять план, згідно з яким НАТО очолить координацію військової допомоги Україні.

Досі координацією поставок озброєнь займалися США у форматі "Рамштайн". ЗМІ пояснюють активізацію зусиль НАТО в цьому напрямі намаганням забезпечити безперебійне продовження військової допомоги Україні на випадок обрання восени президентом США Дональда Трампа та зміни ним політики з цього питання.

НАТО може зобов'язатись виділяти Україні €40 млрд щорічно

Сам Столтенберг назвав план координації допомоги "ключовим елементом пакету допомоги Україні на саміті НАТО у Вашингтоні в липні - разом з довгостроковими фінансовими зобов'язаннями".

Щороку члени Альянсу сумарно надають Україні близько 40 мільярдів євро військової допомоги. "Ми повинні зберегти цей рівень підтримки, як мінімум, і так довго, як це буде потрібно, щоб прискорити висновок, який мають зробити в Москві: Росія не зможе нас "перечекати", - наголосив генсек.

Питання про те, як забезпечити справедливий розподіл фінансового тягаря між країнами Альянсу при ухваленні рішення про гарантоване надання Україні 40 мільярдів євро військової допомоги щорічно ще узгоджується.