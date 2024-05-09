Пісторіус: Німеччина передасть Україні три системи HIMARS

Міністр оборони Німеччини під час візиту в США оголосив, що його країна заплатить за передачу в Україну трьох РЗСВ HIMARS із американських запасів.

Німеччина передасть Україні три реактивні системи залпового вогню HIMARS . Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) під час візиту до США у четвер, 9 травня.

"Вони надходять із запасів Збройних сил США і будуть оплачені нами", - сказав він після зустрічі зі своїм колегою Ллойдом Остіном, цитує dpa. Вартість систем - десятки мільйонів доларів. Передача буде здійснена у співпраці з Вашингтоном, додає агенція AFP.

HIMARS - це універсальна артилерійська система залпового вогню на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили в квітні 2022 року.

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Перед зустріччю з Остіном Пісторіус відвідав оборонну компанію Raytheon, яка, серед іншого, виробляє, серед іншого, системи протиповітряної оборони Patriot, пише AFP. За його словами, він також говорив з керівництвом компанії про можливість скорочення термінів поставок.

Нагдаємо, що у квітні, на тлі чергових ударів військ РФ по енергоструктурі України, уряд Німеччини повідомив, що надасть Києву ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив надію, що країни-члени НАТО найближчим часом передадуть Україні ще шість таких ЗРК.