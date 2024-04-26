Греція відмовилася надавати Україні системи Patriot і С-300

За словами прем'єр-міністра Греції Міцотакіса, Афіни готові поставляти те озброєння, яке в Греції є в надлишку.

Греція не постачатиме Україні жодних зенітно-ракетних комплексів Patriot чи С-300, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в інтерв'ю грецькому телеканалу Skai у четвер, 25 квітня.

"Греція не буде поставляти Україні ні С-300, ні Patriot", - сказав Міцотакіс та додав, що його країна вже підтримала Україну іншим оборонним обладнанням. За його словами, Афіни не можуть постачати системи озброєння, які мають вирішальне значення для самої країни.

Днями у західних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що провідні країни ЄС чинили тиск на Грецію щодо постачання систем протиповітряної оборони в Україну. Міцотакіс підтвердив, що такі запити були. Він пояснив, що Афіни однак готові надати надлишки продукції інших типів. "Якщо ми зможемо знайти такі матеріали, ми це зробимо", - додав Міцотакіс.

Як вказує dpa, однією з причин такої позиції глави уряду, ймовірно, є те, що між партнерами по НАТО - Грецією і Туреччиною - неодноразово виникали періоди серйозної напруженості через суверенні права в Егейському морі і розробку потенційних родовищ природного газу в східному Середземномор'ї. Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово ставив під сумнів суверенітет Греції над численними грецькими островами, зокрема Родосом, Самосом і Лесбосом.

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