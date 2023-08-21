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Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16

Степан Смишляєв
53 хв. тому

Афіни так само допоможуть Києву вишколити пілотів для експлуатації F-16, заявив Зеленський під час спільної пресконференції з грецьким прем'єром Кіріакосом Міцотакісом.

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Президент України Володимир Зеленський (праворуч) з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом (лвіоруч)
Президент України Володимир Зеленський повідомив про приєднання Греції до вишколу українських пілотів на F-16Фото: Angelos Tzortzinis/AFP

Президент України Володимир Зеленський повідомив про приєднання Греції до гурту західних країн, котрі зголосилися вишколювати українських пілотів для експлуатації в Повітряних силах ЗСУ винищувачів F-16. Відповідну заяву Зеленський зробив у понеділок, 21 серпня, під час спільної пресконференції з грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом у Афінах.

Також український президент анонсував "оборонну підтримку" Греції. Він поінформував партнерів про оборонні потреби України і тепер сторони обговорюють деталі подальшої допомоги.

"Я назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення цієї страшної агресії", - зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, він розповів грецьким співрозмовникам про ситуацію на полі бою, удари військ РФ та змогу України щодо відновлення безпеки і територіальної цілісності.

Під час візиту до Греції Володимир Зеленський також планує зустрітися з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і лідерами балканських країн, які цими днями зібралися на саміт в Афінах.

Україна отримає понад пів сотні F-16

Напередодні Данія анонсувала передачу Україні 19 винищувачів F-16. Також президент Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди передадуть Києву 42 таких літаки.

За словами прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, Україна може отримати перші шість винищувачів наприкінці року після вишколу пілотів. Тим часом у ПС ЗСУ повідомили, що 70 українських пілотів та спеціалістів, що обслуговуватимуть F-16, вже розпочали навчання в Данії.

Пілоти ЗСУ: "Якщо будуть F-16, російські літаки відійдуть"

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Топтема

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом (лвіоруч)

Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16

Політика53 хв. тому
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