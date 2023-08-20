Зеленський: Україна отримає 42 винищувачі F-16

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в Нідерландах, оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як пілоти та інженери завершать навчання на них.

Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери пройдуть навчання з використання цих літаків. Про це у неділю, 20 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває з візитом в Нідерландах.

Перед цим він опублікував фото з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте біля такого літака, повідомивши про "проривну домовленість". "F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає!", - написав він.

Згодом Зеленський уточнив , що вони з Рютте домовилися про кількість F-16, які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів - 42 літаки. "І це лише початок", - наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра в ангарі в Ейндговені, Нідерланди Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Данія і Нідерланди спільно передадуть F-16 Україні

Марк Рютте, своєю чергою, повідомив, що передача літаків Україні відбудеться після того, як будуть виконані необхідні для неї умови. "Нідерланди та Данія зобов'язуються передати Україні F-16 після того, як будуть виконані умови для такої передачі", - цитує Рютте агенція AFP.

Водночас, кількість літаків, які будуть передані Україні, він не уточнив. Зараз у Нідерландів є 24 функціонуючі F-16, які будуть виведені з експлуатації до середини 2024 року. Ще 18 літаків виставили на продаж, уточнює агенція Reuters.

Данія також оголосила, що спільно з Нідерландами передасть Україні винищувачі F-16, коли будуть виконані умови для неї, йдеться в заяві МЗС країни. "Умови включають, але не обмежуються цим, успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал F-16, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та матеріально-технічне забезпечення", - цитує заяву міністерства Reuters.

Раніше Зеленський повідомив, що головне питання, яке обговорюватиметься під час його візиту до Нідерландів - саме передача Україні винищувачів F-16. Також на порядку денному переговорів - глобальний саміт миру, українська "формула миру" та притягнення Росії до відповідальності за війну проти України.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що пілоти Збройних сил України вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16.

Нагадаємо, США фіційно підтвердили союзникам в Європі, що будуть готові схвалити передачу Україні винищувачів F-16 від третіх країн після завершення навчання українських пілотів.