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Резніков: Українські пілоти вже почали навчання на F-16

Олександр Куницький
52 хв. тому

Українські військові льотчики, інженери та техніки вже почали навчання на винищувачах F-16, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Цей процес триватиме щонайменше шість місяців, додав він.

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Винищувач F-16
Українські пілоти почали навчання на винищувачах F-16 - РезніковФото: U.S. National Guard/ZUMA/picture alliance

Пілоти Збройних сил України вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16, сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю українському "24 каналу", текстові уривки якого були опубліковані в суботу, 19 серпня.

"Навчання (на F-16.- Ред.) вже розпочалися", - заявив Резніков, зауваживши, що розкривати подробиці не буде. За його словами, крім пілотів, у навчаннях беруть участь інженери та техніки. Серед іншого, вони вивчатимуть також англійську мову, адже базового рівня недостатньо, додав Резніков.

Навчання триватимуть щонайменше шість місяців

Міністр оборони України наголосив, що мінімальний час на підготовку пілотів складе шість місяців. Ці терміни, за словами Резнікова, ухвалили за результатами тестування двох досвідчених українських пілотів у США. "Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за п'ять місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак - дуже складна система. Одного пілота недостатньо", - наголосив він, додавши, що не відомо скільки саме часу знадобиться для підготовки інженерів та техніків. Про завершення навчань, зауважив Резніков, повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.      

Водночас нині залишається незрозумілим, коли та скільки винищувачів F-16 передадуть Україні, і це вирішуватиметься в період навчання українського льотного персоналу, наголосив чиновник. Загалом до так званої  "коаліції винищувачів" увійшли 11 країн-партнерів, а лідерство щодо проєкту навчання українських пілотів, техніків та інженерів взяли на себе Нідерланди та Данія, наголосив Резніков.

Нагадаємо, США фіційно підтвердили союзникам в Європі, що будуть готові схвалити передачу Україні винищувачів F-16 від третіх країн після завершення навчання українських пілотів. Офіційно надати ЗСУ винищувачі не зобов'язалася жодна держава, втім міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що кілька країн готові дати F-16, і сподівається, що ті з'являться в небі України до квітня 2024 року.

Пілот українського винищувача про переваги F-16

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Резніков: Українські пілоти вже почали навчання на F-16

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