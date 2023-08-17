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Україна не захистить небо F-16 цієї осені чи зими - Ігнат

Аліна Коломієць
2 год. тому

У Повітряних силах ЗСУ визнають, що Україна не зможе захистити небо винищувачами восени та взимку. Тому необхідно збільшувати кількість систем ППО, наголошує Юрій Ігнат.

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Винищувач F-16
Винищувач F-16Фото: Omar Marques/Getty Images

Україна не отримає винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, тому для того, щоб захистити небо необхідно збільшувати кількість систем протиповітряної оборони (ППО), наголошує речник командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.

"Безумовно, на жаль, вже очевидно, що не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими. На ці літаки були великі надії, що вони стануть частиною ППО і зможуть захистити нас від ракетного і дронового тероризму Росії", - сказав він ввечері 16 серпня в ефірі національного телемарафону.

Водночас Ігнат зауважив, що питання навчання українських пілотів на винищувачах уже "практично зрушило з місця". "Ми розуміємо, що наші льотчики будуть найближчим часом навчатися в країнах, які є членами авіаційної коаліції. Але разом з тим треба й проводити посилення нашої ППО", - додав він.

F-16 можуть з'явитися в небі України навесні

Раніше Ігнат заявляв, що пілоти ЗСУ відправляться на навчання на F-16 до європейських країн орієнтовно в кінці серпня. Тренування мають розпочатися в Данії та Нідерландах, а можливо також у Польщі та Румунії. Вони триватимуть щонайменше шість місяців. Крім того, Великобританія мала в серпні розпочати підготовку до 20 українських військових льотчиків, імовірно, на винищувачах Eurofighter Typhoon.

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що Україна зможе задіяти на фронті винищувачі навесні 2024 року. Поки що надати ЗСУ винищувачі не зобов'язалася жодна країна. Втім міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що кілька країн готові дати F-16, і сподівається, що ті з'являться в небі України до квітня 2024 року.

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