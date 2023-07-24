Резніков: ЗСУ можуть керувати F-16 в небі України навесні

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що навчання українських пілотів на винищувачах, які розпочнуться в серпні, триватимуть щонайменше пів року, а льотчики ЗСУ зможуть керувати F-16 в Україні весною 2024 року.

За "оптимістичним прогнозом", Україна зможе задіяти на фронті американські винищувачі F-16 навесні 2024 року, сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю американському телеканалу CNN, оприлюдненому в ніч на понеділок, 24 липня.

За його словами, навчання пілотів Повітряних сил Збройних сил України, які розпочнуться в серпні, ймовірно в Данії та Нідерландах, а можливо також у Великобританії та Польщі, триватимуть "щонайменше шість місяців".

Вони включатимуть також заняття для технічного персоналу, адже обслуговування літаків є "серйозним завданням". Крім того, Україна має підготувати інфраструктуру для обслуговування винищувачів.

"11 друзів Оушена"

11 країн-членів так званої "коаліції винищувачів" на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) 11 липня підписали з Україною меморандум, що визначає умови проведення підготовки українських військових льотчиків до використання F-16.

За словами Резнікова, цю групу жартівливо називають "11 друзів Оушена" (назва популярного американського фільму. - Ред.)

Публічно зобов'язання надати ЗСУ винищувачі на себе не взяла поки що жодна країна. Втім міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що кілька країн готові надати F-16, і сподівається, що ті з'являться в небі України до квітня 2024 року.

Читайте також: Блінкен: Україна отримає винищувачі F-16, але доставка займе місяці