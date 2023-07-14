Кулеба: Є країни, які готові надати Україні винищувачі F-16

На саміті НАТО деякі лідери заявили про готовність передати Повітряним силам ЗСУ американські винищувачі F-16 і навіть називали кількість, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кілька країн готові надати Збройним силам України (ЗСУ) сучасні американські винищувачі F-16, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, 14 липня, підводячи підсумки саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі.

Міністр запевнив, що атмосфера та переговори за лаштунками саміту "дуже обнадіюють". За його словами, українська делегація чула "дуже важливі слова від країн, які конкретними справами довели, що вони серйозно налаштовані". "Наприклад, сидить представник держави, який вже готовий дати тобі F-16, і ти знаєш, яку кількість він готовий тобі дати й коли. І ти знаєш, що до цього півтора року війни він дотримувався всіх обіцянок", - розповів Кулеба.

Він не уточнив, хто саме запевнив у наданні F-16, втім додав, що така людина є, і вона не одна. "У нас є розуміння країн, які вже артикулюють, що дадуть літаки й навіть озвучують кількість. Ну а з того що ми бачимо публічно - то були остаточно фіналізовані дати початку тренінгів для українських пілотів та механіків. І цей процес нарешті запуститься невдовзі. І все буде за планом", - сказав Кулеба.

Українські льотчики почнуть навчання на винищувачах у серпні

Україна давно наполегливо просить партнерів про надання їй бойової авіації. 19 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на американських F-16. Через тиждень на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн Данія та Нідерланди оголосили, що очолять коаліцію з підготовки українських військових льотчиків.

11 липня на саміті НАТО в Литві 11 країн-членів так званої "коаліції винищувачів" підписали з Україною меморандум, що визначає умови проведення підготовки українських пілотів до використання F-16. Навчання мають розпочатися в серпні у Данії. Тренувальний центр також створять в Румунії.

Крім того, в серпні у Великобританії стартує підготовка до 20 українських пілотів. Імовірно, їх тренуватимуть на винищувачах Eurofighter Typhoon.

Публічно зобов'язання надати ЗСУ винищувачі на себе не брала поки що жодна країна. За оцінками США, в разі рішення про передачу, відправка F-16 в Україну займе щонайменше кілька місяців. Кулеба сподівається, що винищувачі з'являться в небі України до квітня 2024 року.