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Великобританія почне готувати українських пілотів у серпні

Анастасія Шепелева
36 хв. тому

За словами заступника міністра оборони Британії, у серпні розпочнеться тренування до 20 військових льотчиків ЗСУ. Раніше Лондон висловлював готовність навчати українських пілотів на винищувачах Eurofighter Typhoon.

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Лондон висловлював готовність навчати українських військових льотчиків на винищувачах Eurofighter Typhoon.
Лондон висловлював готовність навчати українських військових льотчиків на винищувачах Eurofighter Typhoon.Фото: Radoslaw Jozwiak/AFP/Getty Images

Великобританія у серпні розпочне навчання українських пілотів, під час якого підготовку пройдуть до 20 льотчиків Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).  Про це в середу, 5 липня, повідомив заступник міністра оборони країни Джеймс Гіппі.

"У серпні Великобританія розпочне базову підготовку до 20 українських пілотів", - сказав Гіппі у відповідь на запитання одного з депутатів, повідомляється на сайті британського парламенту.

Подробиць посадовець не розкрив. Раніше Британія висловлювала готовність навчати українських пілотів на винищувачах Eurofighter Typhoon.

"Авіаційна коаліція"

Україна давно наполегливо просить партнерів про надання їй бойової авіації. 19 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на американських винищувачах F-16. Через тиждень на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн Данія та Нідерланди оголосили, що очолять коаліцію з підготовки українських військових льотчиків.

Станом на середину червня було відомо, що до "авіаційної коаліції" увійшли щонайменше вісім країн: Данія, Нідерланди, Швеція, Бельгія, Португалія, Франція, Польща та Великобританія. Зокрема, Швеція зголосилась провести для українців ознайомчі навчання на літаках Saab Gripen.

Очікувалось, що перші тренування стартують в липні. Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі партнери "затягують" з тренуванням українців на винищувачах. "Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо", - зауважив він.

Зобов'язання надати ЗСУ винищувачі на себе не взяла поки що жодна країна. 

Бен Ходжес про західні винищувачі і перемогу України

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Лондон висловлював готовність навчати українських військових льотчиків на винищувачах Eurofighter Typhoon.

Великобританія почне готувати українських пілотів у серпні

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