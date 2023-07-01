Зеленський: Деякі партнери затягують з тренуваннями на F-16

Президент України Володимир Зеленський вважає, що деякі партнери "затягують" з тренуванням льотчиків Військово-повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) на винищувачах. Про це він заявив у суботу, 1 липня, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві.

"Чи є розуміння графіків (постачання та навчання українських пілотів. - Ред.) F-16? У мене такі самі питання до наших шановних партнерів. Чи є у них розуміння, коли Україна може отримати F-16? Ми домовились, дотиснули, що в нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Авіаційна коаліція"

Після засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн 25 травня Данія та Нідерланди оголосили, що очолять коаліцію з підготовки українських пілотів.

Станом на середину червня було відомо, що до "коаліції винищувачів" увійшли щонайменше вісім країн: Данія, Нідерланди, Швеція, Бельгія, Португалія, Франція, Польща та Великобританія. Очікувалось, що тренування українських льотчиків на винищувачах можуть розпочатися в липні, передусім - на американських F-16.

Швеція також зголосилась провести для українців ознайомчі навчання на літаках Saab Gripen, а Великобританія висловловила готовність запропонувати українцям курси навчань на Eurofighter Typhoon.

При цьому жодна країна поки що не взяла на себе зобов'язання надати ЗСУ винищувачі. За оцінками США, в разі рішення про передачу, відправка F-16 в Україну займе щонайменше кілька місяців. У Києві кажуть, що потребують близько 120 винищувачів. "Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", - казав український міністр оборони Олексій Резніков.

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