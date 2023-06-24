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Пісторіус стриманий щодо участі ФРН у "коаліції винищувачів"

Роман Губа | Євген Жуков
38 хв. тому

Глава Міноборони ФРН стверджує, що Німеччина не є експертом з винищувачів F-16 - у неї їх немає. Тому він стримано відреагував на очікування Києва щодо участі ФРН у "коаліції винищувачів".

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис ПісторіусФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) стримано відреагував на очікування українського уряду щодо участі Берліна у міжнародній "коаліції винищувачів" F-16. "Ми були експертами з постачання танків і танкової техніки, є експертами з протиповітряної оборони, яка, як і раніше, має величезне значення", - сказав він у суботу, 24 червня, в кулуарах заходу Соціал-демократичної партії Німеччини в місті Ауріх, підкресливши, що в питанні винищувачів Німеччина перебуває не у перших рядах.

Той факт, що Німеччина не входить до "коаліції винищувачів", Пісторіус пояснив тим, що вона не має літаків F-16. Крім того, зазначив він, подібна підтримка потребує часу. "Швидка допомога не може бути надана найближчими тижнями, тому що необхідно провести навчання, мають бути підготовлені ремонт та логістика", - наголосив глава міноборони ФРН. За його словами, винищувачі F-16 є лише у деяких союзників НАТО. Бундесвер, наприклад, користується винищувачами Eurofighter та Tornado.

На початку червня Пісторіус в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що питання участі Берліна в "коаліції винищувачів" вивчається і має бути вирішене протягом двох тижнів. 

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До кінця року ФРН навчить 10 тисяч українських військових

Водночас, за оцінкою Бориса Пісторіуса, до кінця року Німеччина має підготувати майже 10 тисяч українських військових. "Жодна країна у світі не навчила стільки", - заявив він, виступаючи перед делегатами з'їзду нижньосаксонського осередку СДПН.

У травні кілька європейських країн вирішили навчити українських пілотів управлінню американськими винищувачами F-16 у рамках підтримки Києва у війні, яку розв'зала Росія. США підтримують цей проєкт. Однак рішення про постачання винищувачів західного виробництва ще не ухвалено. Українські ВПС заявили, що розраховують отримати 48 винищувачів F-16.

Напередодні глава адміністрації президента України Андрій Єрмак заявив у розмові з німецькими журналістами, що уряд у Києві розраховує на участь Німеччини у "коаліції винищувачів". "Ми будемо раді, якщо Німеччина приєднається до цієї коаліції", - заявив він по відеозв'язку.

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