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ЗСУ не застосовуватимуть F-16 під час наступу - Резніков

Валерій Сааков
34 хв. тому

Під час наступу цього літа ЗСУ застосовуватимуть усю наявну наземну техніку, а винищувачів F-16 до осені не буде, пояснив міністр оборони України Резніков.

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ЗСУ не застосовуватимуть F-16 під час контрнаступу - Резніков
Винищувачі F-16 ВПС США (архівне фото)Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance/dpa

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Сили оборони не застосовуватимуть під час очікуваного контрнаступу винищувачі F-16, які пообіцяли надати західні партнери. Таку заяву Резніков зробив у неділю, 4 червня, в інтерв'ю японському мовнику NHK в Сінгапурі, де він разом з високопосадовцями оборонних відомств країн Азії та Заходу взяв участь у великому форумі з питань безпеки.

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Так, відповідаючи на запитання про винищувачі F-16, які Україна давно прагне отримати, Резніков визнав, що вони "не змінять правил гри цього літа", цитують міністра "Українські новини". Урядовець наголосив, що підготовка українських пілотів триватиме певний час.

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Також Україні необхідно домовитися з партнерами про забезпечення інженерно-технічними кадрами, які зможуть обслуговувати та ремонтувати літаки. За його словами, Україна буде готова до розгортання F-16 восени або взимку.

Резніков не став уточнювати часові рамки початку контрнаступу

Утім, Резніков відмовився відповідати на запитання про початок проведення Україною "формувальних операцій", що передбачають удари по складах зброї та інших базах матеріально-технічного забезпечення з метою підготовки до контрнаступу. Резніков зауважив, що він як міністр оборони не може обговорювати операції з формування, адже це мають роботи генерали.

Нагадаємо, наприкінці травня в Пентагоні заявляли, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться "в кращому разі кілька місяців"

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