ЗМІ: Пілоти з України з серпня навчатимуться на F-16 у Данії

Україна та 11 країн-партнерів мідписали меморандум щодо навчання українських пілотів та допоміжного персоналу на винищувачах F-16. Вишкіл розпочнеться у серпні у Данії, уточнює Reuters.

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На саміті НАТО у Вільнюсі Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум, який визначає умови проведення підготовки українських пілотів до використання сучасних винищувачів F-16. Про це у вівторок, 11 липня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, який нині перебуває на саміті.

"Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі. Є можливість включення в програму інших типів винищувачів", - повідомив він у Twitter.

Окрім того, за словами Резнікова коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повноцінних спроможностей, що стосуються F-16.

"F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські Повітряні сили готові освоїти їх якомога швидше. Україна переможе", - написав він.

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Навчання українських пілотів почнеться у серпні - Reuters

Коаліція з 11 країн розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні в Данії. Навчальний центр також буде створено в Румунії, уточнює видання Reuters.

"Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен журналістам на полях саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі.

Резніков, своєю чергою, подякував Данії і Нідерландам за їхнє лідерство у організації цього процесу. Ці дві країни очолюють зусилля міжнародної коаліції з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, постачання F-16 в Україну.

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