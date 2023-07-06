Румунія створить центр підготовки пілотів F-16

У Румунії збудують центр з підготовки пілотів на винищувачах F-16. Там зможуть навчатися і українські льотчики.

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) в четвер, 6 липня, ухвалила рішення щодо створення в країні центру підготовки пілотів американських винищувачів F-16.

"Разом з іншими союзниками та компанією, яка розробляє винищувач F-16, у Румунії буде створено регіональний центр для підготовки пілотів, які керуватимуть цими літаками", - йдеться в пресрелізі Ради, пише агенція AFP.

Зазначається, що в цьому центрі спочатку проходитимуть підготовку румунські пілоти на літах F-16, а згодом навчальний "заклад буде відкритий для пілотів із країн-союзників і партнерів по НАТО, включно з Україною".

Румунія має парк із 17 вживаних F-16, придбаних у Португалії, і підписала контракт на поставку протягом трьох років ще 32 таких винищувачів у Норвегії. Крім того, Румунія планує придбати останнє покоління американських винищувачів F-35. Втім, очікується, що угода буде завершена не раніше 2030 року.

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"Коаліція винищувачів"

В середині травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на американських винищувачах F-16. Через тиждень на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн Данія та Нідерланди оголосили, що очолять коаліцію з підготовки українських військових льотчиків.

Станом на середину червня було відомо, що до "авіаційної коаліції" увійшли щонайменше вісім країн: Данія, Нідерланди, Швеція, Бельгія, Португалія, Франція, Польща та Великобританія. Зокрема, Швеція зголосилась провести для українців ознайомчі навчання на літаках SaabGripen. А Великобританія у серпні планує розпочати навчання 20 українських пілотів.

Очікувалось, що перші тренування стартують в липні. Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі партнери "затягують" з тренуванням українців на винищувачах. "Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо", - зауважив він.

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Зобов'язання надати ЗСУ винищувачі на себе не взяла поки що жодна країна.