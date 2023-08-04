Ігнат: Пілоти відбудуть до Європи вивчати F-16 у кінці літа

Військові льотчики мають поїхати до Європи на навчання на F-16 до кінця поточного місяця, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Пілоти Збройних сил України відправляться до європейських країн на навчання на винищувачах F-16, орієнтовно, у кінці літа, заявив у п'ятницю, 4 серпня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зауважив, що навчання не буде швидким, але не буде і занадто довгим. "Думаю, що наші пілоти так само швидко будуть сприймати навчальну програму F-16, як (зенітники - Ред.) опанували Patriot", - вважає речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат підкреслив: єдине, що необхідно - щоб увесь склад "авіаційної коаліції", усі країни, які мають навчальні бази, тренажери, інструкторів, навчальні літаки, долучились до підготовки.

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Союзники погоджують плани навчання на F-16

В середині липня представники Білого дому повідомили, що президент США Джо Байден дав європейським країнам "зелене світло" для навчання українських пілотів на американських винищувачах.

Однак нещодавно американське видання Politico повідомило, що західні партнери ще не погодили план навчання українських льотчиків на F-16. За даними видання, ідея спрямувати їх до США для підготовки у підрозділі Військово-повітряних сил Національної гвардії не знайшла підтримки. Інший план передбачає відправлення американських військових льотчиків до Європи для навчання українців.

Як повідомлялося раніше, на саміті НАТО у Вільнюсі Україна та країни-партнери домовилися, що українські пілоти можуть почати навчатися на F-16 наприкінці літа в Данії.

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