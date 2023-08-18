У США підтвердили, що схвалять передачу Україні F-16

США будуть готові схвалити передачу Україні винищувачів F-16 від третіх країн після того, як українські пілоти пройдуть навчання з керування цими літаками, повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Сполучені Штати офіційно підтвердили союзникам в Європі, що будуть готові схвалити передачу Україні винищувачів F-16 від третіх країн після завершення навчання українських пілотів. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на пресконференції у п'ятницю, 18 серпня, в заміській резиденції президента США Кемп-Девід.

"На саміті G7 у Хіросімі президент Байден (президент США Джо Байден - Ред.) зазначив як своїм колегам, союзникам, так і світу, що він підтримуватиме зусилля щодо навчань українських пілотів на F-16. Те, що ми зробили цього тижня, це формалізація через лист держсекретаря Блінкена (Ентоні Блінкена - Ред.) своїми колегам в Європі, що після завершення цих навчань США будуть готові, у консультаціях із Конгресом, схвалити третім країнам передачу винищувачів F-16 Україні", - сказав він.е

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм данському та нідерландському колегам. "Цим листом я висловлюю повну підтримку США як передачі Україні винищувачів F-16, так і навчання українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - йдеться в листі Блінкена, копію якого має Reuters. За словами держсекретаря, схвалення запитів дозволить Україні "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання".

Навчання розпочнеться в серпні

Інформацію про майбутнє схвалення США передачі винищувачів F-16 Україні також підтвердили в Нідерландах. "Я вітаю рішення США відкрити шлях для постачання в Україну літаків F-16. Це дозволяє нам відслідковувати підготовку українських пілотів. Ми залишаємось у тісному контакті з європейськими партнерами, щоб ухвалити рішення щодо наступних кроків", - написала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в X, відомій раніше як Twitter.

Водночас міністерство оборони Данії зазначило, що українські льотчики розпочнуть навчання на F-16 вже у серпні, пише американський телеканал CNN. У підготовці українських пілотів братиме участь коаліція з 11 країн. Данія та Нідерланди взяли на себе ініціативу в підготовці програми навчання для них.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що Україна зможе задіяти на фронті винищувачі навесні 2024 року. Офіційно надати ЗСУ винищувачі не зобов'язалася жодна держава, втім міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що кілька країн готові дати F-16, і сподівається, що ті з'являться в небі України до квітня 2024 року.