"Головне питання - F-16": Зеленський прибув до Нідерландів

Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів планує обговорити постачання Україні F-16, а також глобальний саміт миру та формулу миру.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у неділю, 20 серпня, прибули з візитом до Нідерландів.

"Попереду як завжди предметні переговори з паном прем'єр-міністром Марком Рютте. Головне питання - F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному глобальний саміт миру, формула миру, притягнення держави-терориста до відповідальності", - написав Зеленський у Telegram.

Як повідомив агентству AFP речник уряду Нідерландів, літак Зеленського приземлився вдень на базі військово-повітряних сил Нідерландів в Ейндховені.

Читайте також: Вже 14 країн приєдналися до гарантій безпеки Україні від G7 - Зеленський



Напередодні, 19 серпня, Зеленський та перша леді перебували з візитом у Швеції. Під час візиту Зеленський та шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон підписали заяву про наміри щодо виробництва та обслуговування бойових машин CV90 в Україні. Крім того, за словами Зеленського, українські льотчики вже розпочали ознайомче навчання на шведських винищувачах JAS 39 Gripen. Також, як зазначив Зеленський, Швеція приєдналася до реалізації української "формули миру", зокрема до таких пунктів, як відновлення радіаційної безпеки, справедливості, екологічної безпеки.

У суботу міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що пілоти Збройних сил України вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16.