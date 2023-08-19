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Зеленський разом з першою леді прибули до Швеції

Аліна Коломієць
5 хв. тому

Президент України разом з дружиною перебувають з візитом у Швеції. У планах - переговори з найвищим керівництвом країни про допомогу ЗСУ, оборонне співробітництво та євроінтеграцію України.

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Володимир та Олена Зеленські
Володимир та Олена ЗеленськіФото: Yves Herman/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською у суботу, 19 серпня, прибули з робочим візитом до Швеції. Там вони планують зустрітися з найвищим керівництвом країни.

"Робочий візит разом із першою леді до Швеції. Зустрічі з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI, королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій. Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність", - написав Зеленський на своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час зустрічей йтиметься, зокрема, про військову допомогу Збройним силам України (ЗСУ) та співпрацю в оборонно-промисловому комплексі. "Наше першочергове завдання - посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі", - розповів президент. 

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Напередодні парламент Швеції схвалив черговий пакет військової допомоги ЗСУ. До нього увійшли боєприпаси, запчастини до військової техніки й інше оснащення на загальну суму понад три мільярди шведських крон.

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