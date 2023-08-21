Зеленський прибув до Греції

Президент України в Афінах проведе перемовини з керівництвом Греції, балканських країн і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський після візитів до Швеції, Нідерландіві Даніїу понеділок, 21 серпня, відправився до Афін.

"Продовжуємо візитом у Грецію. Вже прибули. Зустріч із президенткою Екатеріні Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією", - написав Зеленський у Telegram.

Він зауважив, що на порядку денному цього візиту буде "усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі".

Крім перемовин з керівництвом країни, Володимир Зеленський проведе зустрічі з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн(Ursula von der Leyen) , а також лідерами балканських країн, які цими днями зібралися на саміт в Афінах.

"Саміт Україна - Балкани: спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека. Також окремі переговори щодо двосторонніх питань", - зазначив президент.

Він не уточнив, в якому форматі та коли має засідати "саміт Україна-Балкани". Натомість за інформацією ЗМІ, увечері в понеділок запланована неформальна вечеря за участю прем'єра Греції, Урсули фон дер Ляєн, голови Європейської Ради Шарля Мішеля, а також керівництва Сербії, Молдови, Чорногорії, Румунії, Косова, Північної Македонії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговини.

Лідери балканських країн зібралися в Афінах з нагоди 20-ої річниці саміту ЄС в Салоніках, який підтвердив європейську перспективу держав західних Балкан, зауважує AFP. Формальні перемовини очільників Греції і цих країн заплановані на вівторок, 22 серпня.