Данія також оголосила про передачу Україні винищувачів F-16. Країна готова надати 19 таких літаків. Раніше про зобов'язання передати Україні ці винищувачі оголосили Нідерланди.

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16. Про це оголосила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у неділю, 20 серпня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 винищувачів F-16 Україні. Разом з Нідерландами ми - перші країни, які беруть на себе тверді і конкретні зобов'язання надати винищувачі. Сподіваюся, інші країни слідуватимуть цьому прикладу, - сказала Фредеріксен. - Ми сподіваємося і віримо, що данські винищувачі допоможуть захистити ваше небо, захистити український народ і допомогти Україні повернути землі, які по праву їй належать".

Вона подякувала парламенту Данії за політичну відданість цьому рішенню та народу Данії за підтримку. "Прийміть цю допомогу як ознаку того, що Данія непохитно підтримує вас у вашій боротьбі за свободу. Ми на вашому боці як зараз, так і в майбутньому. І я вам обіцяю від імені усіх данців: скільки би не тривала ця жалива війна - Данія не здасться", - сказала Фредеріксен, звертаючись до Зеленського.

Перша група літаків - орієнтовно шість одиниць - може бути передана Україні ближче до Нового року, висловила сподівання Фредеріксен. Ще вісім літаків можуть бути передані Україні у 2024 році, а ще за рік - ще п'ять, сказала вона.

Також Фредеріксен повідомила, що нині в Данії перебуває понад 70 українців, які тренуються і готуються до навчання на F-16.

Президент України Володимир Зеленський в кабіні винищувача F-16 на авіабазі Скідструп у Данії Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/picture alliance

Зеленський про умови передачі F-16

Своєю чергою Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з українськими військовими, які перебувають у Данії на навчанні. "Ми разом сьогодні спілкувалися з нашими хлопцями і дівчатами, які навчаються і тут працюватимуть з F-16, а потім працюватимуть з F-16 в нашому небі", - сказав він, додавши, що почув похвалу на адресу українських військових. Також, за словами Зеленського, Україна та Данія обговорюють розширення тренувальних місій українських військових. "Алгоритм зрозумілий - всю інфраструктуру готуємо, будемо разом працювати з іншими партнерами, щоб цей успіх для українського повітряного щита став ще більшим", - наголосив він.

Відповідаючи на питання журналістів щодо того, чи є в угоді про надання F-16 Україні умова не завдавати ударів по території РФ, Зеленський зазначив: "Ми про це не говорили. Для нас головне - деокупувати і звільнити наші території".

Пілот українського винищувача про переваги F-16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Крім того, український президент подякував Данії за іншу вже надану військову допомогу - засоби ППО, бронетранспортери, снаряди, артилерію, танки, машини для розмінування, тощо. Водночас Зеленський зауважив, що Україні не вистачає систем ППО, зокрема Patriot, бронетехніки та артилерійських снарядів. Втім, робота за цими напрямками з партнерами йде, додав він.

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Раніше цього дня про передачу Україні винищувачів F-16 оголосили Нідерланди. "Нідерланди та Данія зобов'язуються передати Україні F-16 після того, як будуть виконані умови для такої передачі", - повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. За словами Зеленського, наразі йдеться про 42 літаки, втім остаточну кількість оголосять згодом.

Данія і Нідерланди задекларували, що передадуть Україні винищувачі F-16, коли будуть виконані умови для такої передачі. Йдеться, зокрема, про наявність відібраного, перевіреного і навченого українського персоналу F-16, а також необхідних дозволів, інфраструктури та матеріально-технічного забезпечення, уточнила раніше данська сторона.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що пілоти Збройних сил України вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16.

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