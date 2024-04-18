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Шольц сподівається, що в НАТО знайдуть 6 Patriot для Києва

Дмитро Шварц
18 квітня 2024 р.

Канцлер ФРН сподівається, що країни Альянсу підтримають ініціативу ФРН, яка вже пообіцяла Україні додаткову систему Patriot. Генсек НАТО Столтенберг зазначив, що Києв може отримати інші системи ППО, як-от NASAMS.

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ЗРК Patriot
ЗРК PatriotФото: BildFunkMV/IMAGO

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив надію, що країни-члени НАТО найближчим часом передадуть Україні ще шість ЗРК Patriot. Про це він заявив у четвер, 18 квітня, наприкінці другого дня саміту Євросоюзу у Брюсселі, передає Reuters. Шольц також нагадав, що Німеччина вже пообіцяла доставити одну систему Patriot.

"Ми сподіваємося, що ще шість буде знайдено в НАТО. Я також скористався можливістю тут, щоб виступити на підтримку цього в багатьох дискусіях", - заявив Шольц.

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Столтенберг: НАТО працює над посиленням ППО України

Північноатлантичний альянс працює над тим, аби передати більше систем ППО в Україну, заявив у четвер його генеральний секретар Єнс Столтенберг журналістам у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" (G7) в Італії.

"Ми зібрали дані про різні системи протиповітряної оборони, які ми маємо в НАТО, і зосередилися на системах Patriot. І ми працюємо з союзниками, щоб забезпечити, що вони передислокують деякі свої системи в Україну", - сказав він.

Столтенберг підтвердив, що Північноатлантичний альянс працює над можливістю передати більше батарей Patriot в Україну. "Ми ведемо діалог з деякими конкретними країнами", - сказав він.

Водночас Столтенберг заявив, що Україні також можуть бути надані інші системи оборони, зокрема зенітно-ракетний комплекс NASAMS.

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"Затримки з доставкою засобів протиповітряної оборони означають, що більше російських ракет вразять свої цілі в Україні. Затримки з доставкою боєприпасів означають, що Росія зможе просунутися більше вздовж лінії фронту", - додав він.

Столтенберг нагадав, що 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, у якому очікується віртуальна участь президента України Володимира Зеленського. Ця зустріч скликається на запит України, її метою буде обговорення нагальної потреби України у системах протиповітряної оборони та артилерійських снарядах.

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