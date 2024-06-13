Канада передасть ЗСУ понад 2 тисячі списаних ракет

Україна отримає від Канади більше двох тисяч некерованих ракет CRV7, які та збиралася утилізувати.

Канада відправить в Україну 2300 застарілих некерованих авіаційних ракет CRV7, які вона збиралася утилізувати.

Ці ракети калібром 70 мм призначені для ураження наземних цілей. Україна могла б використовувати їх як з авіації, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії. Ті ракети, які більше не функціонують, можуть бути використані в українській програмі дронів.

Як повідомив у четвер, 13 червня, міністр оборони Канади Білл Блер, Збройним силам України (ЗСУ) також передадуть 130 тисяч набоїв до стрілецької зброї та 29 дистанційно керованих бойових модулів Nanuk, які можуть бути встановлені на різні види бронетехніки.

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Канада вже надала ЗСУ допомогу на €2,7 млрд

Оголошення нової військової допомоги Україні відбулося в день проведення 23-ї зустрічі в форматі "Рамштайн".

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Канада надала ЗСУ військову допомогу на чотири мільярди канадських доларів (2,7 мільярда євро), а її загальна допомога країні перевищила 14 млрд канадських доларів (близько 9,5 млрд євро), пише Reuters.

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