Канада узгоджує доставку в Україну авіаракет CRV7

У Канаді обговорюють безпечні способи транспортування застарілих авіаракет CRV7 в Україну, які Оттава збиралася утилізувати. За словами міністра оборони, рішення про передачу ухвалять найближчими днями.

Канада найближчими днями ухвалить рішення стосовно передачі Україні списаних авіаракет CRV7. Про це пише державна агенція "Укрінформ" із посиланням на заяву міністра оборони Канади Білла Блера. За його словами, наразі узгоджуються безпечні способи транспортування снарядів в Україну.

"Щойно ми це визначимо, що має відбутися протягом найближчих днів, ми якомога швидше доправимо їх в Україну", - прокоментував Блер. Він наголосив, що не всі з понад 83 тисяч наявних у Канади ракет цього типу справні.

"Певна їх кількість досі придатна, як і певні мотори, що йдуть разом із ними і про які мені українці минулого тижня сказали, що могли б їх використати", - зазначив глава міноборони Канади.

Буданов попросив у Канади списані ракети

На початку лютого глава Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що представники України звернулися до влади Канади з проханням передати некеровані авіаційні ракети CRV7 калібром 70 міліметрів, призначені для ураження наземних цілей. За даними ЗМІ, у 2021 році уряд країни уклав контракт на їхню утилізацію. За оцінками української сторони, попри це, ще близько 8 тисяч ракет не розібрані, а частина - досі оснащені боєголовками.

Україна могла б використовувати CRV7 як в ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії, а ті ракети, які більше не функціонують, можуть бути використання в українській програмі безпілотників, зауважував начальник ГУР. До того ж, передача їх Україні дозволила б Канаді зекономити на витратах на утилізацію ракет, переконаний він.