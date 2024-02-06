Україна просить Канаду надати списані ракети CRV7 - Буданов

У Канаді утилізації підлягають понад 83 тисячі ракет CRV7, які Україна могла б використати для захисту від РФ, зазначає Кирило Буданов. Канадські посадовці попереджають про їхню нестабільність.

Представники України звернулися до влади Канади з проханням передати некеровані авіаційні ракети CRV7 калібром 70 міліметрів, призначені для ураження наземних цілей, повідомив начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю канадському виданню GlobalNews, опублікованому в понеділок, 5 лютого.

Ці ракети почали виробляти у 1970-х роках, а в 2000-х Канада вирішила зняти їх з озброєння. Загалом у країні налічувалося понад 83 тисячі CRV7. У 2021 році уряд країни уклав контракт на їхню утилізацію, зауважує видання CBC News.

За словами Буданова, Україна могла б використовувати CRV7 як в ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.

За оцінками української сторони, попри процес утилізації, ще близько 8 тисяч ракет не розібрані, а частина - досі оснащені боєголовками. Ті ракети, які більше не функціонують, можуть бути використання в українській програмі безпілотників, зауважив начальник ГУР.

Він наголосив, що передача CRV7 допомогла б Україні відбивати агресію Росії, а Канаді - зекономити на витратах на утилізацію ракет. "Ми сподіваємося, що це буде взаємовигідна ситуація", - зазначив Буданов.

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Водночас канадські посадовці висловлюють перестороги щодо застарілості цих ракет, через що вони могли стати нестабільними і небезпечними для використання та транспортування, зауважує GlobalNews.

Своєю чергою начальник ГУР наголошує, що Україна вже звикла працювати зі старими боєприпасами і готова взяти нас себе ризики.

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