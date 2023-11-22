Канада дасть ЗСУ мільярд доларів військової допомоги до 2026

Економічний звіт уряду Канади передбачає, що до 2026 року Україна отримає військову допомогу на мільярд доларів.

Канада планує виділити понад 1,3 мільярда канадських доларів (близько мільярда доларів США) на військову допомогу Україні до 2026 року, випливає з економічного звіту, оприлюдненого 21 листопада на сайті уряду країни.

З цієї суми 816 мільйонів канадських доларів призначені на 2023-2024 роки, 515 - до 2026 року.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Канада надала понад дев'ять мільярдів доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Останній транш військової допомоги на пів мільярда доларів оголосили у вересні цього року. Серед іншого, ЗСУ отримали від Канади партію німецьких танків Leopard 2.

Також Канада запровадила численні санкції проти Росії, направила в Європу інструкторів для навчання українських військових і прийняла понад 175 тисяч українських біженців.

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