Канада започаткувала нову міграційну програму для українців

Уряд Канади з 23 жовтня приймає заявки на постійне проживання в країні від українців, чиї члени родин є канадійцями або ж постійними резидентами держави.

Уряд Канади оголосив про нову тимчасову програму для українців на отримання посвідки на постійне проживання у країні. Її дія розповсюджуватиметься на тих громадян України, які є близькими родичів канадійців чи постійних резидентів країни, йдеться у повідомленні на сайті уряду . Це стосуватиметься дітей, батьків, бабусь й дідусів, подружжя, а також братів й сестер.

Прийом заявок на участь у програмі буде відкритий 23 жовтня. Як зазначили в уряді Канади, ініціатива покликана допомогти сім'ям, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення в Україну, возз'єднатися в Канаді.

У повідомленні уточнюється, що учасниками програми можуть стати і члени сім'ї українців в Канаді, які проживають за межами країни. Утім, на момент подачі на посвідку необхідно бути на території Канади.

Також вона доступна для законних чи цивільних партнерів тих українців, які мають членів родини в Канаді, але самі не можуть виїхати з України або ж вважаються безвісти зниклими чи померлими.

Після подання заявки на програму учасники, які підпадають під її критерії, можуть бути запрошені пройти медичний огляд, а також матимуть надати документи про несудимість та біометричні данні.

У березні 2022 року Канада започаткувала тимчасову міграційну програму, яка дозволяла українським біженцям безкоштовно отримати трирічний дозвіл на роботу, проживання та освіту в Канаді. У середині липня цього року подачу заявок за цієї програмою закрили. На участь у цій програмі подали більше мільйона заявок, але лише близько 170 тисяч українців зрештою приїхало по ній до Канади.