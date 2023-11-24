Трюдо пообіцяв Україні штурмові гвинтівки і набої

Оттава збільшить військову допомогу Києву, надавши 11 тисяч штурмових гвинтівок і мільйони набоїв, пообіцяв прем'єр Канади Джастін Трюдо. Керівництво ЄС теж запевнило, що надаватиме Україні практичну підтримку.

Уряд Канади вирішив виділити чергову партію військової допомоги Україні. Як повідомив в п'ятницю, 24 листопада, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Оттава передає Києву додатково 11 тисяч штурмових гвинтівок і дев'ять мільйонів набоїв. Таку заяву канадський прем’єр зробив на спільній прес-конференції з керівництвом Європейського Союзу (ЄС) після зустрічі в Ньюфаундленді на східному узбережжі Канади, передає інформагенція AFP.

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Загалом з початку війни Канада надала Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги на суму понад дев'ять мільярдів доларів, про що днями повідомляв сам канадський уряд.

Канада й ЄС вкотре підтвердили свою рішучість підтримувати Україну

Водночас Трюдо разом з президентом Європейської РадиШарлем Мішелем і очільницею Європейської Комісії (ЄК) Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вкотре наголосили на готовності Оттави й Брюсселя й надалі підтримувати Україну в її збройній боротьбі проти російської агресії.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в спільній заяві, яку цитує AFP.

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Учасники зустрічі також заявили, що працюватимуть над тим, щоб задовольнити нагальні військові та оборонні потреби України і забезпечити виконання довгострокових зобов'язань у сфері безпеки, яких вона потребує.

ЄС теж готовий "зробити більше" вже невдовзі

Водночас президент Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий "зробити більше в найближчі тижні". А очільниця Єврокомісії Фон дер Ляєн похвалила Канаду за підтримку України ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Вона, зокрема, нагадала про канадські програми з підготовки українських військових і сказала, що це було ключовим фактором у боротьбі із вторгненням. "Ви були на боці України ще до початку російської агресії", - сказала вона.

Водночас, говорячи про внесок ЄС, Фон дер Ляєн зазначила, що країни блоку підготували 30 тисяч українських військових із запланованих 40 тисяч, і що Євросоюз невдовзі оголосить плани щодо подальших дій з російськими активами, котрі були заморожені у відповідь на вторгнення РФ в Україну.