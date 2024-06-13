Литва передасть Україні 14 БТР, Канада - 4 для медевакуації

ЗСУ вже цього тижня передадуть 14 бронетранспортерів М113 з Литви для розмінування, а Канада розпочинає доставку перших броньованих бойових машин для медичної евакуації.

Уряд Литви схвалив передачу Збройним силам України (ЗСУ) 14 бронетранспортерів (БТР).

Як повідомляє міністерство оборони країни в четвер, 13 червня, вони прибудуть в Україну вже наприкінці цього тижня.

БТРи призначені для посилення можливостей ЗСУ з розмінування і є безоплатним внеском Литви в підтримку, яку надає коаліція з розмінування на чолі з Ісландією.

Канада передає перші бронемашини для медичної евакуації

Також перші чотири з 50 запланованих броньованих машин медичної евакуації передає Канада. Вони оснащені обладнанням, яке дозволить надавати допомогу при різних пораненнях.

"Броньовані бойові машини підтримки, збудовані в Канаді для передачі Україні, вирушають до Європи, де цього літа ЗСУ навчатимуть використовувати їх", - повідомляє міноборони країни.

До осені ЗСУ отримають 10 таких сучасних медичних бронемашин, а протягом наступних двох років - ще 40 різного призначення. Як вказали у міноборони, вони виконуватимуть на полі бою багато функцій: транспортуватимуть персонал, забезпечуватимуть медичну евакуацію та слугуватимуть мобільними командними пунктами.