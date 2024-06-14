Данія першою в НАТО купуватиме українську зброю для ЗСУ

Україна та Данія підписали меморандум, за яким Копенгаген інвестуватиме гроші в українські оборонні підприємства, які виготовлятимуть зброю для ЗСУ.

Данія закуповуватиме озброєння українського виробництва для Збройних сил України (ЗСУ). Відповідний меморандум підписали в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", повідомили в п'ятницю, 14 червня, міністерства оборони країн.

"Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам", - прокоментував у Facebook міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами заступника міністра з питань стратегічних галузей Сергія Боєва, важливість документу полягає в тому, що сторони домовились про процедуру, за якою буде здійснюватись фінансування, і цей механізм може бути реалізований також з іншими партнерами.

Як пояснив Умєров, за цією процедурою у держав-інвесторів є два варіанти: відшкодування коштів Україні за зброю або сплата замість України, передає АрміяInform.

Перші контракти на зброю ЗСУ - вже цього літа

У данському міноборони зазначили, що цей меморандум є продовженням безпекової угоди з Україною, підписаною на 10 років. За ним, Данія фінансуватиме контракти між Україною та українськими компаніями на закупівлю військового обладнання. Підписання першого контракту планується вже незабаром.

Данія вже зарезервувала 1,2 мільярда данських крон (161 мільйон євро) на реалізацію проєкту. Очікується, що перші інвестиції зайдуть вже влітку.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен висловив сподівання, що інші країни наслідуватимуть приклад Данії. "Можливості українців виробляти обладнання є більшими, ніж фінансування, яке вони мають на це зараз. Тому є великий потенціал для подібних угод, щоб постачати в Україну обладнання, яке користується попитом, і водночас допомагати розбудовувати оборонну промисловість в Україні", - зауважив він.