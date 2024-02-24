Безпекові угоди з Україною підписали Данія та Нідерланди

Гарантами безпеки для України стали Данія та Нідерланди. Угода між Києвом та Копенгагеном передбачає зокрема виділення 1,8 млрд євро військової допомоги вже цього року.

Данія уклала з Україною двосторонню угоду про безпеку. Документ підписали у Львові у п'ятницю, 23 лютого, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та президент України Володимир Зеленський, повідомив заступник глави офісу президента України Ігор Жовква.

"Зараз українські солдати борються в холодних окопах на лінії фронту. Зрозуміло, що вони борються не лише за свою свободу. Вони борються за всю Європу. Вони борються за тих із нас, хто хоче демократії та свободи. Тому нам теж необхідно зробити все можливе, щоб допомогти їм", - написала у Facebook Фредеріксен. Угода, зокрема, передбачає військову підтримку для України у розмірі 1,8 мільярда євро протягом 2024 року.

Глава МЗС Нідерландів: Без підтримки Україна може припинити існування

Нідерланди також взяли на себе зобов'язання протягом найближчих 10 років гарантувати безпеку України, повідомило нідерландське МЗС у Гаазі. Зазначається, що угода з Києвом демонструє готовність уряду Нідерландів надавати Україні постійну підтримку у сферах безпеки, відновлення та правосуддя. "Угода означає, що Нідерланди допоможуть Україні захиститися від Росії та домогтися подальшої інтеграції до ЄС та НАТО", - наголошується в документі.

"Без західної підтримки Україна у тому вигляді, в якому ми її знаємо, припинить існування", - заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот. Вона наголосила, що російська загроза наражає на небезпеку стабільність і безпеку в Європі.

24 лютого, у другу річницю повномасштабної війни Росії проти України, Брюїнс Слот виступила зі зверненням до українців. "Знайте, що Нідерланди підтримують вас, стоять пліч-о-пліч проти жорстокої російської агресії. Ми підтримуватимемо вас і надамо все, що необхідно і скільки необхідно. Ваша боротьба - це наша боротьба. Слава Україні!", - заявила нідерландська міністерка.

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