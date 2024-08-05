Україна отримала $3,9 мільярда грантових коштів від США

Гроші спрямують на зарплати вчителям, співробітникам ДСНС та працівникам державних органів, а також на виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю.

Державний бюджет України отримав грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 3,9 мільярда доларів, про що у понеділок, 5 серпня, повідомило міністерство фінансів України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що безповоротна американська фінансова допомога "є надзвичайно важливим внеском у підтримку Держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ".

"Грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери, не збільшуючи боргове навантаження", - зазначив Марченко.

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За його словами, ці гроші будуть спрямовані на заробітні плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю.

Також мінфін заявив, що пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула майже 27 мільярдів доларів США, що є найбільшою фінансовою допомогою Україні серед усіх країн світу. "Що важливо, весь обсяг підтримки був спрямований до держбюджету України у формі грантів. У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 мільярдів доларів США", - зазначили в міністерстві.

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