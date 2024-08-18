У ФРН критикують обмеження уряду на допомогу Україні

Представники опозиції, але також і правлячих партій ФРН розкритикували плани уряду обмежити військову допомогу Україні. У ХДС порівняли це рішення з політикою Трампа та звинуватили канцлера Шольца у лицемірстві.

Плани уряду Німеччини обмежити допомогу Україні уже схваленим фінансуванням розкритикували як в опозиції, так і правлячих партіях ФРН.

"Світлофорна коаліція займається політикою в стилі Дональда Трампа, припиняючи подальшу допомогу Україні внаслідок внутрішньополітичних чвар. Різниця лише в тому, що для Німеччини підтримка України означає фінансування власної безпеки", - написав у суботу, 17 серпня, на платформі Х експерт опозиційного у ФРН Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

Його однопартієць, експерт ХДС з питань бюджету Інґо Ґедехенс (Ingo Gädechens) заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і правляча коаліція демонструють "безпрецедентне лицемірство" щодо України: з одного боку, Шольц постійно обіцяє "підтримувати" стільки, скільки буде потрібно", а з іншого - намагається стати "канцлером миру". Ця суперечність і призвела до нинішньої ситуації, вважає опозиційний політик.

Плани припинити додаткову допомогу Києву розкритикували й у партії "зелених", яка входить до уряду Німеччини. "Україна абсолютно однозначно і надалі потребує нашої повної солідарності та підтримки. Для цього мають бути надані всі необхідні фінансові ресурси", - наголосила лідерка фракції "зелених" у Бундестазі Брітта Гассельман (Britta Haßelmann).

А експерт з питань оборони Крістіан Клінк (Kristian Klinck) від СДПН, яка також входить до правлячої коаліції Німеччини, закликав не приносити Україну в жертву "борговому гальму" - так у Німеччині називають комплекс заходів, які не дозволяють сильно збільшувати борговий бюджет держави. "Дати простір для дипломатії - звісно, ​​правильно. Але ми маємо і надалі надавати Україні можливість вистояти в її оборонній війні. Зокрема, необхідно терміново доставити системи ППО для захисту її цивільного населення", - зазначив він у розмові з Der Spiegel.

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Уряд ФРН обмежує фінансову підтримку України

Раніше газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), посилаючись на лист міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) голові Міноборони Борису Пісторіусу (Boris Pistorius) повідомила, що Берлін найближчим часом не має наміру надавати Києву жодної додаткової фінансової підтримки. У зв'язку з заходами економії, що ухвалюються відомством федерального канцлера і мінфіном, поточне бюджетне планування не передбачає виділення на ці цілі нових коштів, зазначала FAS з посиланням на документ. При цьому допомогу, яку вже було затверджено раніше, буде надано.

Берлін має намір використовувати для допомоги Києву заморожені активи РФ

Водночас у Берліні не виключають додаткову допомогу Києву як таку, сподіваючись на надходження коштів з інших джерел. Так замість постійних виплат на військову підтримку України з федерального бюджету планується фінансувати постачання зброї за допомогою заморожених активів російського Центробанку.

Канцлер Шольц та міністр фінансів Лінднер очікують, що за рахунок цих грошей Україні вдасться покривати значну частину своїх військових потреб, пише FAS.

Через повномасштабну війну Росії проти України по всьому світу було заморожено близько 300 мільярдів доларів російського ЦБ. Однак з юридичної точки зору поки однозначно не визначено, чи можуть відсотки від цих коштів бути використані для фінансування постачання озброєнь.

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