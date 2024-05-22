Reuters: ФРН готова використовувати доходи від активів РФ

Німеччина підтримує ідею щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні. Однак самі активи залишаються недоторканними, заявили в німецькому уряді.

Німеччина відкрита для ідеї щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні, повідомили у середу, 22 травня, джерела агенції Reuters в німецькому міністерстві фінансів.

"Якщо існує юридично життєздатний механізм, який дозволить нам ще краще використовувати ці фінансові потоки із заморожених активів у майбутньому, то ми, безумовно, готові це зробити", - заявило джерело.

ФРН - проти конфіскації активів РФ для України

Водночас уряд Німеччини стримано ставиться до планів США використати безпосередньо заморожені російські активи для допомоги Україні. "Наша позиція залишається незмінною: йдеться про доходи від заморожених активів, а не про самі активи", - заявив речник німецького уряду Штефен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Своєю чергою представник міністерства фінансів ФРН додав, що "існування активів російського Центрального банку залишається незмінним". "Це означає, що фундаментальні засади міжнародного права, такі як імунітет держави, зберігаються", - цитує його слова агентство Reuters.

Питання заморожених активів РФ буде обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" (G7), яка відбудеться 24 та 25 травня в Італії. Міністри планують погодити план використання доходів із заморожених російських активів для допомоги Україні.

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США мають намір конфіскувати активи РФ

Тим часом США, як заявляв під час візиту до Києва у травні держсекретар Ентоні Блінкен, має намір конфіскувати російські активи у банках для допомоги Україні. За даними представника Сенату США, в американських банках заморожено активи РФ на суму п'ять мільярдів доларів. Загалом по всьому світу активів РФ - близько 300 мільярдів доларів. Більшість із них - близько 200 мільярдів євро - заблоковані на території ЄС.