WSJ: Німеччина - проти конфіскації активів РФ

ФРН побоюється, що конфіскація російських активів на користь України може послужити підставою для нових позовів проти неї за злочини часів Другої світової війни, пише американське видання The Wall Street Journal.

Німеччина є однією з найзавзятіших противників ідеї конфіскації заморожених у Європейському Союзі активів Центрального банку Росії, пише в неділю, 28 квітня, американське видання The Wall Street Journal (WSJ ).

"Німеччина побоюється, що конфіскація цих коштів може створити прецедент і послужити підставою для нових позовів проти неї за злочини часів Другої світової війни", - пояснюється в публікації.

Після закінчення Другої світової війни Німеччина виплатила низку компенсацій Радянському Союзу та союзним державам і понад 90 мільярдів євро репарацій жертвам Голокосту та їхнім сім'ям.

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Видання нагадує, що США та Великобританія наполягають на використанні російських активів для відновлення та військової підтримки України, тоді як деякі країни ЄС побоюються, що такий крок підірве репутацію Євросоюзу та міжнародну довіру до євро.

WSJ також зауважує, що думки членів Групи семи (G7) з цього питання розділилися, зокрема, "Японія, якій висувають репараційні претензії Південна Корея та інші сусіди, виступає проти цього кроку".

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Доходи від активів РФ для відновлення України

В європейському депозитарії Euroclear зберігається найбільше заморожених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російських коштів - 191 мільярд євро з 260. У зв'язку з зобов'язанням інвестувати активи Euroclear отримав 4,4 мільярда євро відсотків від цих коштів.

Наприкінці січня посли країн ЄС дали принципову згоду на план Європейської Комісії використовувати доходи від заморожених активів РФ для відновлення України. Тим часом пропозиція направити кошти на зброю для України є проблематичною для деяких країн. Остаточне рішення щодо активів досі не ухвалене.

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