Генсек НАТО: Україна досягла "багато чого" на Курщині

Україна має право на самооборону, включно з ураженням військових об'єктів на території Росії, вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг, вважає, що Україна досягла "багато чого" під час наступу в Курській області РФ.

Водночас Столтенберг не став прогнозувати, як ситуація розвиватиметься далі. "Тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, приміром, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації", - цитує агенція Reuters його слова на пресконференції в Осло у четвер, 5 вересня.

Збройні сили України (ЗСУ) розпочали наступ на Курщині, захопивши за короткий час майже 1,3 тисячі км. кв російської території. Днями президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не планує приєднувати ці території, однак їй потрібна "буферна зона" в цілях самозахисту.

Столтенберг визнає право України на самооборону з застосуванням далекобійного озброєння

Говорячи про дозвіл для ЗСУ на застосування західного далекобійного озброєння на території вглибині Росії, Столтенберг визнав, що Україна має право на самооборону, включно з ураженням військових об'єктів на території РФ.

За його словами, в НАТО досі тривають дискусії щодо цього. Попри це генсек Альянсу наголосив на важливості того, щоб Україна могла отримати змогу досягати цілей на території РФ далекобійними засобами ураження.

Україна неодноразово прохала західних союзників дозволити застосовувати західну далекобійну зброю по території РФ для превентивних ударів по важливих військових цілях. Утім, досі це прохання українського керівництва наражалося на категоричну відмову провідних держав Заходу.