Боррель наполягає на знятті обмежень на удари України по РФ

Глава європейської дипломатії спонукає союзників на саміті міністрів закордонних справ країн ЄС дозволити ЗСУ використовувати західну зброю "повною мірою", а глава МЗС України дорікає партнерам за зволікання з допомогою.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель продовжує тиснути на міжнародних партнерів України, щоби вони зняли обмеження на використання західної зброї та дозволити Збройним силам України (ЗСУ) завдавати ударів по цілях углибині території Росії.

"Нам потрібно зняти обмеження на використання зброї проти російських військових цілей відповідно до міжнародного права", - сказав Боррель журналістам перед стартом саміту міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі в четвер, 29 серпня.

"Зброя, яку ми надаємо Україні, має використовуватись в повній мірі, а обмеження мають бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, звідки їх бомбить Росія. В інакшому випадку зброя марна", - наголосив він.

Виступаючи разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, Боррель засудив атаки Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру. "Росія хоче розбомбити європейську країну для повної капітуляції", - сказав він.

Кулеба: У разі перемоги РФ союзники України звинувачуватимуть себе

Кулеба ж зазначив, що в разі перемоги Росії прибічники України будуть звинувачувати лише себе. "Успіх Росії залежить від одного: від готовності партнерів ухвалювати сміливі рішення. Якщо рішення не ухвалюють, то не скаржтеся на Україну, скаржтеся на себе", - сказав він.

Міністр запевнив, що Україна хоче атакувати лише "законні військові цілі" всередині Росії. "Якщо нам поставлять достатню кількість ракет, якщо нам дозволять наносити удари, ми значно зменшимо здатність Росії завдавати шкоди нашій критичній інфраструктурі та покращимо ситуацію наших сил на землі", - пояснив він.

Він також закликав Захід виконати обіцянки швидко надіслати військову допомогу Україні: "Ми розплачуємося за всі ці затримки збитками та втратою життів".

Кулеба, зокрема, нагадав про поставки обіцяних систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot. Він закликав "усі країни, які кілька місяців тому пообіцяли поставити системи Patriot, нарешті передати їх". "Вони є, вони готові до доставки. Чого не вистачає, так це лише остаточного кроку, зеленого світла для цього", - зауважив він.

Минулого місяця президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні 25 систем Patriot, щоб повністю захистити свій повітряний простір від російських ракетних атак.