Politico: Київ передасть Байдену можливі цілі ЗСУ в Росії

Україна підготувала перелік можливих цілей на території РФ, які вона планує вражати далекобійною зброєю, пише Politico. Список передадуть адміністрації США цього тижня Рустем Умєров і Андрій Єрмак.

Україна передасть вищим посадовцям Сполучених Штатів перелік об'єктів на території РФ, які можуть стати цілями далекобійних ракетних ударів у разі скасування Вашингтоном відповідних обмежень на застосування американської зброї. Київ використає цей перелік як останню спробу переконати владу США скасувати обмеження на використання переданих озброєнь на території РФ, написало видання Politico , в понеділок, 26 серпня, з посиланням на неназвані джерела.

Україна і раніше передавала США деякі з можливих цілей у Росії, але перелік, що готується, буде ґрунтовнішим, зазначають автори матеріалу.

Перелік цілей у РФ передадуть Умєров і Єрмак

Як повідомили Politico три знайомих із ситуацією джерела, цього тижня міністр оборони України Рустем Умєров і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відвідають Вашингтон і планують представити підготовлений перелік адміністрації президента США Джо Байдена. Коли саме відбудеться візит наразі не відомо.

Наприкінці весни Вашингтон негласно дозволив Києву бити по цілях у Росії на тлі посилення російських ударів по Харківській області. Утім, дозвіл стосувався лише певного радіусу для запобігання наступу російської армії.

Україна вже давно просить США дозволити застосовувати далекобійну зброю на території РФ. 26 серпня скасувати такі обмеження закликав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.