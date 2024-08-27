  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Politico: Київ передасть Байдену можливі цілі ЗСУ в Росії

Валерій Сааков
27 серпня 2024 р.

Україна підготувала перелік можливих цілей на території РФ, які вона планує вражати далекобійною зброєю, пише Politico. Список передадуть адміністрації США цього тижня Рустем Умєров і Андрій Єрмак.

https://p.dw.com/p/4jywf
Пуск ракети ATACMS
Пуск ракети ATACMS (фото з архіву), що має дальність до 300 кмФото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

Україна передасть вищим посадовцям Сполучених Штатів перелік об'єктів на території РФ, які можуть стати цілями далекобійних ракетних ударів у разі скасування Вашингтоном відповідних обмежень на застосування американської зброї. Київ використає цей перелік як останню спробу переконати владу США скасувати обмеження на використання переданих озброєнь на території РФ, написало видання Politico, в понеділок, 26 серпня, з посиланням на неназвані джерела.

Україна і раніше передавала США деякі з можливих цілей у Росії, але перелік, що готується, буде ґрунтовнішим, зазначають автори матеріалу. 

Перелік цілей у РФ передадуть Умєров і Єрмак

Як повідомили Politico три знайомих із ситуацією джерела, цього тижня міністр оборони України Рустем Умєров і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відвідають Вашингтон і планують представити підготовлений перелік адміністрації президента США Джо Байдена. Коли саме відбудеться візит наразі не відомо.

Наприкінці весни Вашингтон негласно дозволив Києву бити по цілях у Росії на тлі посилення російських ударів по Харківській області. Утім, дозвіл стосувався лише певного радіусу для запобігання наступу російської армії.

Україна вже давно просить США дозволити застосовувати далекобійну зброю на території РФ. 26 серпня скасувати такі обмеження закликав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ракетний комплекс "Нептун" - одна з найспішніших розробок України

Далекобійна ракетна програма України: що про неї відомо

Далекобійна ракетна програма України: що про неї відомо

Україна працює над власним виробництвом далекобійних ракет. Які успіхи та перспективи? Огляд DW.
Конфлікти27 серпня 2024 р.
Кір Стармер і Володимир Зеленський (архівне фото)

Зеленський у Лондоні: Переконайте партнерів зняти обмеження на удари по РФ

Зеленський у Лондоні: Переконайте партнерів зняти обмеження на удари по РФ

Далекобійність зброї є ключовим фактором у війні проти Росії, заявив британським міністрам у Лондоні український президент Володимир Зеленський.
Політика19 липня 2024 р.
Момент запуску ракети ATACMS

Зеленський: Україна потребує дозволу США на удари ATACMS по аеродромах у РФ

Зеленський: Україна потребує дозволу США на удари ATACMS по аеродромах у РФ

Системи ППО, зокрема і Patriot, не можуть боротися проти російських КАБів, тисячі яких щомісяця руйнують українські міста. Але могли б допомогти "Атакамси", наголосив президент України Володимир Зеленський.
Конфлікти30 червня 2024 р.
Більше публікацій