Зеленський у Лондоні: Зніміть обмеження на удари по РФ

Далекобійність зброї є ключовим фактором у війні проти Росії, заявив британським міністрам у Лондоні український президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Великобританії в п'ятницю, 19 липня, особисто звернувся до міністрів британського уряду, інформує Reuters. Зеленський знову закликав західних союзників дозволити завдавати ударів на великі відстані по Росії, заявивши, що Великобританія могла б спробувати переконати своїх партнерів скасувати обмеження на використання Україною їхньої зброї.

"Зараз нам бракує головної відповіді на це питання, і це наш далекобійний потенціал", - сказав Зеленський на початку зустрічі на Даунінг-стріт. "Будь ласка, переконайте інших партнерів зняти обмеження", - сказав він.

Про свою зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером Зеленський повідомив у соцмережах. "Серед головного - ситуація на фронті, необхідність далекобійної зброї, щоб бути здатними захищати життя наших людей", - написав, зокрема, він.

Кір Стармер назвав звернення президента України до його уряду "історичним". Останнім іноземним лідером, який виступав у британському кабінеті міністрів, був президент США Білл Клінтон у 1997 році, нагадали в офісі британського прем'єра.

Стармер обіцяє пришвидшити поставки зброї

Своєю чергою Стармер пообіцяв Зеленському, що Лондон прискорить доставку життєво важливої ​​допомоги Україні. "Україна є і завжди буде в центрі порядку денного цього уряду", - зауважив він перед початком засідання.

Великобританія активно підтримує Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, і Стармер швидко підтвердив прихильність Лондона подальшій підтримці Києва після переконливої ​​перемоги на виборах на початку цього місяця.

18 липня Великобританія оголосила про санкції проти 11 суден, які використовувалися для транспортування російської нафти. Минулого тижня Стармер в НАТО підтвердив зобов'язання свого попередника, консерватора Ріші Сунака, надавати Україні військову підтримку в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік до 2030-2031 років і в подальшому, якщо це буде необхідно.

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У Великобританію Зеленський прибув для участі в саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС), куди входять 27 членів ЄС та інші 20 країн. Напередодні, 18 липня, президент України зустрівся під час візиту з королем Чарльзом ІІІ та з представниками британських оборонних компаній.