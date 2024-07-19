Зеленський у Лондоні: Зніміть обмеження на удари по РФ

Зеленський у Лондоні: Зніміть обмеження на удари по РФ19 липня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Великобританії в п'ятницю, 19 липня, особисто звернувся до міністрів британського уряду, інформує Reuters. Зеленський знову закликав західних союзників дозволити завдавати ударів на великі відстані по Росії, заявивши, що Великобританія могла б спробувати переконати своїх партнерів скасувати обмеження на використання Україною їхньої зброї.
"Зараз нам бракує головної відповіді на це питання, і це наш далекобійний потенціал", - сказав Зеленський на початку зустрічі на Даунінг-стріт. "Будь ласка, переконайте інших партнерів зняти обмеження", - сказав він.
Про свою зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером Зеленський повідомив у соцмережах. "Серед головного - ситуація на фронті, необхідність далекобійної зброї, щоб бути здатними захищати життя наших людей", - написав, зокрема, він.
Кір Стармер назвав звернення президента України до його уряду "історичним". Останнім іноземним лідером, який виступав у британському кабінеті міністрів, був президент США Білл Клінтон у 1997 році, нагадали в офісі британського прем'єра.
Стармер обіцяє пришвидшити поставки зброї
Своєю чергою Стармер пообіцяв Зеленському, що Лондон прискорить доставку життєво важливої допомоги Україні. "Україна є і завжди буде в центрі порядку денного цього уряду", - зауважив він перед початком засідання.
Великобританія активно підтримує Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, і Стармер швидко підтвердив прихильність Лондона подальшій підтримці Києва після переконливої перемоги на виборах на початку цього місяця.
18 липня Великобританія оголосила про санкції проти 11 суден, які використовувалися для транспортування російської нафти. Минулого тижня Стармер в НАТО підтвердив зобов'язання свого попередника, консерватора Ріші Сунака, надавати Україні військову підтримку в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік до 2030-2031 років і в подальшому, якщо це буде необхідно.
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У Великобританію Зеленський прибув для участі в саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС), куди входять 27 членів ЄС та інші 20 країн. Напередодні, 18 липня, президент України зустрівся під час візиту з королем Чарльзом ІІІ та з представниками британських оборонних компаній.