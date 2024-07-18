Зеленський прилетів у Великобританію

Зеленський прилетів у Великобританію18 липня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський прибув у четвер, 18 липня, до Великобританії для участі в саміті Європейської політичної спільноти.
В аеропорту його зустрів Валерій Залужний, який приступив до виконання обов'язків українського посла в Британії днями після того як був звільнений з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).
Зеленський зустрінеться з новим прем'єром Британії
Як повідомив Зеленський у соціальних мережах, на полях саміту він проведе двосторонні зустрічі з партнерами та підпише нові безпекові угоди.
Раніше чеський прем'єр-міністр Петр Фіала анонсував, що Чехія та Україна укладуть угоду про співпрацю в сфері безпеки на саміті Європейської політичної спільноти.
Серед запланованих зустрічей Зеленського - з королем Чарльзом ІІІ, новим прем'єром Кіром Стармером, урядовцями та керівниками оборонних компаній.
"Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського оборонно-промислового комплексу (ОПК), обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту", - анонсував президент.
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