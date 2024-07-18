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ПолітикаУкраїна

Зеленський прилетів у Великобританію

Віолетта Чайковська
18 липня 2024 р.

Президент України візьме участь в саміті Європейської політичної спільноти, на полях якої проведе двосторонні зустрічі з партнерами та підпише нові безпекові угоди.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир Зеленський матиме плідну програму у Великій БританіїФото: Sergei Supinsky/AFP/ Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прибув у четвер, 18 липня, до Великобританії для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

В аеропорту його зустрів Валерій Залужний, який приступив до виконання обов'язків українського посла в Британії днями після того як був звільнений з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).

Зеленський зустрінеться з новим прем'єром Британії

Як повідомив Зеленський у соціальних мережах, на полях саміту він проведе двосторонні зустрічі з партнерами та підпише нові безпекові угоди.

Раніше чеський прем'єр-міністр Петр Фіала анонсував, що Чехія та Україна укладуть угоду про співпрацю в сфері безпеки на саміті Європейської політичної спільноти.

Серед запланованих зустрічей Зеленського - з королем Чарльзом ІІІ, новим прем'єром Кіром Стармером, урядовцями та керівниками оборонних компаній.

"Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського оборонно-промислового комплексу (ОПК), обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту", - анонсував президент. 

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