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ПолітикаВеликобританія

Вибори у Британії: Сунак визнав поразку, буде новий прем'єр

Анастасія Шепелева
5 липня 2024 р.

На парламентських виборах у Великобританії опозиційна Лейбористська партія здобула більшість, що означає кінець 14-річного правління консерваторів. Імовірно, Кір Стармер стане новим прем'єр-міністром.

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Ріші Сунака на посаді прем'єра Великобританії замінить Кір Стармер
Сунака на посаді прем'єра Великої Британії замінить СтармерФото: Jonathan Hordle/ITV via Getty Images

Лейбористська партія отримала на виборах достатньо місць для здобуття абсолютної більшості в парламенті Великобританії та формування наступного уряду.

Станом на ранок п'ятниці, 5 липня, партія вже має 326 з 650 депутатських мандатів, пише Associated Press. Підрахунок голосів ще триває. За прогнозом екзитполів, лейбористи можуть отримати близько 410 місць.

Водночас результати виявилися для лейбористів гіршими, ніж передбачало поширене напередодні виборів опитування громадської думки соціологічного інституту YouGov, згідно з яким опозиційна партія могла розраховувати на 431 мандат, що побило б рекорд 1997 року, встановлений за Тоні Блера - 419 депутатів.

Ріші Сунак привітав Кіра Стармера

Консервативна партія, яка перебувала при владі останні 14 років, поки що здобула 70 місць, тоді як за прогнозами екзитполів мала б вибороти 131.

Як вказує Reuters, консерватори на цих виборах зазнали найгіршого результату за майже 200-річну історію партії.

Третю сходинку займають ліберал-демократи, а четвертою стала правопопулістська партія Найджела Фараджа Reform UK. 

Нинішній прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак уже визнав поразку консерваторів і заявив, що зателефонував своєму опоненту Кіру Стармеру для привітання.

61-річний Стармер, очевидно, стане новим британським прем'єром.

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