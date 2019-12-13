Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Дострокові парламентські вибори у Великобританії відбудуться 8 червня 2017 року.
Дострокові парламентські вибори у Великобританії ініціювала прем'єр-міністр цієї країни Тереза Мей. Вона сподівається, що це допоможе уникнути виникнення додаткових проблем на шляху виходу Великобританії з ЄС. Нижня палата британського парламенту 19 квітня 2017 року підтримала урядову пропозицію щодо дострокових виборів.
Франція: як "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Великобританія: чому однопартійці мають зуб на Бориса Джонсона. Швеція: хто вчиняє бомбові атаки на півдні країни. Італія: що Гітлер та популярне вино мають спільного. Росія: як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.
Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.
Лише відносна більшість мандатів, яку консерватори на чолі з Терезою Мей здобули на виборах у Великобританії, де-факто означає поразку прем'єрки, яка залишає відкритими питання і щодо майбутнього уряду, і щодо Brexit.