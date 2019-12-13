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Вибори у Великобританії

Дострокові парламентські вибори у Великобританії відбудуться 8 червня 2017 року.

Дострокові парламентські вибори у Великобританії ініціювала прем'єр-міністр цієї країни Тереза Мей. Вона сподівається, що це допоможе уникнути виникнення додаткових проблем на шляху виходу Великобританії з ЄС. Нижня палата британського парламенту 19 квітня 2017 року підтримала урядову пропозицію щодо дострокових виборів.

Вибори у Великобританії: партія Бориса Джонсона здобувала абсолютну більшість

Вибори у Великобританії: партія Бориса Джонсона здобувала абсолютну більшість 13.12.2019

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що тепер має "потужний мандат на Brexit", а лідер лейбористів Джеремі Корбін іде у відставку.
Коментар: Передріздвяна афера Brexit

Коментар: Передріздвяна афера Brexit 12.12.2019

Схоже на те, що попри низьку популярність серед населення Борис Джонсон фінішує першим на виборах у Великобританії. У порівнянні з Джеремі Корбіном він видається людям меншим злом, пише Бірґіт Маас.
У Великобританії відбуваються дострокові парламентські вибори

У Великобританії відбуваються дострокові парламентські вибори 12.12.2019

Результати голосування є важливими для процедури виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, запланованого на кінець січня 2020 року.

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (09.12.2019) 10.12.2019

Франція: як "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Великобританія: чому однопартійці мають зуб на Бориса Джонсона. Швеція: хто вчиняє бомбові атаки на півдні країни. Італія: що Гітлер та популярне вино мають спільного. Росія: як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - Європа у фокусі (відео)

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (відео) 09.12.2019

Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.
Трамп закликав британського прем'єра і лідера партії Brexit об'єднатися

Трамп закликав британського прем'єра і лідера партії Brexit об'єднатися 04.11.2019

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має об'єднатися з лідером партії Brexit Найджелом Фараджем на дострокових виборах.
Лейбористи погодилися на дострокові вибори у Великобританії

Лейбористи погодилися на дострокові вибори у Великобританії 29.10.2019

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін заявив, що його партія згодна на проведення дострокових виборів у грудні.
Російські боти намагалися вплинути на вибори в Великобританії - дослідження

Російські боти намагалися вплинути на вибори в Великобританії - дослідження 29.04.2018

Щонайменше 6,5 тисячі ботів, пов'язаних з Росією, підтримували в Twitter британську Лейбористську партію і різко критикували консерваторів, йдеться в розслідуванні видання The Sunday Times.
Переговори британських консерваторів з партнерами про підтримку в парламенті досі тривають

Переговори британських консерваторів з партнерами про підтримку в парламенті досі тривають 11.06.2017

Найімовірніші союзники уряду консерваторки Терези Мей повідомили, що переговори тривають добре, але остаточних домовленостей досі немає.
Партія Терези Мей домовилася з партнерами про підтримку в парламенті

Партія Терези Мей домовилася з партнерами про підтримку в парламенті 10.06.2017

Переговори Консервативної та Демократичної юніоністської партії дали результат. Ідеться про попередню домовленість про підтримку партії влади в ході ключових голосувань, але без формування офіційної коаліції.
Найближчі радники Мей пішли зі своїх посад

Найближчі радники Мей пішли зі своїх посад 10.06.2017

Співголови штабу консерваторів подали у відставку. Тим часом у партії назріває питання про ймовірність заміни Мей кимось іншим на посаді прем'єра, пишуть британські ЗМІ.
Результати виборів у Великобританії: консерваторам забракло 8 голосів для більшості

Результати виборів у Великобританії: консерваторам забракло 8 голосів для більшості 10.06.2017

Консервативна партія Великобританії отримала 318 місць у парламенті, а Лейбористська партія - 262 мандати. Для формування більшості консерватори потрібно було отримати щонайменше 326 мандатів.

Що буде з Brexit після виборів? (09.06.2017) 09.06.2017

В Брюсселі заявили про готовність до переговорів щодо виходу Великобританії з ЄС, а от чи готовий до них Лондон?

Перемога чи поразка Мей: що чекає на Лондон і ЄС після виборів у Великобританії

Перемога чи поразка Мей: що чекає на Лондон і ЄС після виборів у Великобританії 09.06.2017

Лише відносна більшість мандатів, яку консерватори на чолі з Терезою Мей здобули на виборах у Великобританії, де-факто означає поразку прем'єрки, яка залишає відкритими питання і щодо майбутнього уряду, і щодо Brexit.
Мей отримала від королеви дозвіл на формування уряду меншості

Мей отримала від королеви дозвіл на формування уряду меншості 09.06.2017

За словами прем'єр-міністерки Великобританії, новий уряд розпочне переговори із Євросоюзом про Brexit через 10 днів. Мей розраховує, що в парламенті її Консервативну партію підтримає Демократична юніоністська партія.
Тереза Мей проситиме у королеви дозволу сформувати уряд меншості

Тереза Мей проситиме у королеви дозволу сформувати уряд меншості 09.06.2017

Після несподівано низького результату на позачергових парламентських виборах у Великобританії Консервативна партія прем'єрки Терези Мей змушена буде задовольнитися формуванням уряду меншості.

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