Ставки на вибори: у Великобританії набирає обертів скандал

Ще один член передвиборного штабу прем'єр-міністра Ріші Сунака мав стосунок до нелегальних ставок на дату виборів, пишуть ЗМІ. Раніше керівник виборчої кампанії Тоні Лі взяв відпустку.

У Великобританії ще один член передвиборного штабу прем'єр-міністра Ріші Сунака потрапив під пильну увагу регулятора азартних ігор. За повідомленнями ЗМІ, ідеться про незаконні ставки на вже відому дату наступних загальних виборів. Розслідування було розпочато стосовно керівника відділу інформаційної стратегії торі Ніка Мейсона.

Мейсону довелося взяти паузу. Це вже четвертий випадок у зв'язку з підозрою в шахрайстві зі ставками через інсайдерську інформацію в Консервативній партії.

Керівник кампанії бере тайм-аут

Раніше керівник виборчої кампанії Тоні Лі взяв відпустку після того, як стало відомо, що його дружина нібито зробила ставку на дату виборів 4 липня. ЗМІ зазначають, що відповідні ставки зробили також парламентський державний секретар і охоронець, близький до Сунака. За даними британських ЗМІ, низка інших розслідувань досі триває.

Шахрайство з використанням інсайдерської інформації є у Великобританії злочином і може бути покаране позбавленням волі на строк до двох років.

Дата виборів у Великобританії призначається незадовго до проведення самих виборів. У травні прем'єр-міністр Сунак несподівано оголосив, що загальні вибори відбудуться в липні. Раніше найбільш ймовірним вважалося проведення виборів восени.