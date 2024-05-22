У Великобританії визначилися з датою парламентських виборів

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у середу, 22 травня, оголосив дату проведення парламентських виборів в країні. "Сьогодні я говорив з Його Величністю Королем, щоб попросити про розпуск парламенту. Король задовольнив це прохання, і ми проведемо загальні вибори 4 липня", - цитує прем'єра агенція AFP.

Зниження інфляції у Великобританії

Оголошення дати виборів відбулося на тлі публікації показників інфляції у Великобританії, яка різко впала до 2,3 відсотка - найнижчого рівня за майже три роки, зауважує агенція Associated Press. Саме зниження інфляції було однією з п'яти обіцянок, які Сунак дав у січні 2023 року під час вступу на посаду. "Сьогоднішній день знаменує собою важливий момент для економіки, коли інфляція повернулася до нормального рівня", - сказав Сунак, привітавши цей показник як ознаку того, що його план працює.

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Водночас реалізація інших обіцянок Сунака - розвивати економіку, зменшити борг, скоротити черги на прийом до лікарів і зупинити потік мігрантів - були менш успішними, наголошує агенція.

Нагадаємо, вибори у Великобританії мають відбуватися не частіше, ніж раз на п'ять років, але прем'єр-міністр може обирати час проведення виборів у межах цього періоду. Сунак мав час до грудня, щоб призначити вибори. Партія, яка отримає більшість з 650 місць у Палаті громад, самостійно або в коаліції, сформує наступний уряд, а її лідер стане прем'єр-міністром.

Попередні парламентські вибори у Великобританії відбулися в грудні 2019 року.