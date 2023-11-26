Лондон виділяє кілька мільярдів на підтримку промисловості

Британський уряд виділяє близько 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на розвиток стратегічних галузей промисловості. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку транспортної та аерокосмічної галузей.

Міністерка з питань бізнесу та торгівлі Великобританії Кемі Баденок у ніч на неділю, 26 листопада, оголосила плани уряду інвестувати 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (5,18 мільярда євро) у стратегічно важливі галузі промисловості. З них понад два мільярди фунтів - в автомобільну галузь і 975 мільйонів фунтів - в аерокосмічну.

Гроші будуть спрямовані на розробку транспортних засобів з нульовим рівнем викидів, а також енергоефективних літаків. Великобританія хоче представити себе піонером у галузі "зеленої" енергетики та залучити інвесторів, пише dpa.

Водночас Баденок наголосила, що Великобританія не буде втягнута у війну за субсидії, як інші країни, "що вдалися до значних податкових і бюджетних витрат, щоб завоювати свою частку на світовому ринку виробництва", пише The Independent.

"Для тих з нас, хто вірить у силу ринку, капітальні інвестиції приватного сектора є ключем до подальшого зростання нашої промисловості, забезпечення робочих місць і процвітання у Великобританії", - зауважила урядовиця.

За її словами, уряд може допомогти компаніям досягти успіху, усуваючи перешкоди на їхньому шляху та зосереджуючись на покращенні бізнес-середовища, щоб забезпечити конкурентоспроможність сектора.

Читайте також: У 2024 році ФРН вкладе 58 мільярдів євро у "зелені" інвестиції

Великобританія виділяла субсудії низці компаній

Тим не менш, за останні місяці уряд королівства виділив субсидії заводу з виробництва акумуляторів компанії Tata, заводу Mini компанії BMW, а цього тижня - компанії Nissan після того, як та оголосила про плани виробництва нових електричних моделей Qashqai та Juke у Великобританії.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявляв, що уряд консерваторів "працює на повну потужність, щоб підтримати британський бізнес і зробити Великобританію світовим лідером у виробництві". За словами Сунака, ці плани дадуть промисловості впевненість у зростанні та інвестиціях, а також закладуть основу для створення нових робочих місць і можливостей для людей по всій країні. На думку експертів, мільярдні плани уряду Великобританії є відповіддю на аналогічні плани опозиційної Лейбористської партії, яка впевнено лідирує в соціологічних опитуваннях.

Читайте також: Конференція з відновлення: Ріші Сунак має намір закликати світ інвестувати в Україну