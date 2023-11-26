  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ЕкономікаВеликобританія

Лондон виділяє кілька мільярдів на підтримку промисловості

Анастасія Шепелева
26 листопада 2023 р.

Британський уряд виділяє близько 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на розвиток стратегічних галузей промисловості. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку транспортної та аерокосмічної галузей.

https://p.dw.com/p/4ZS7I
Кемі Баденок
Кемі БаденокФото: Victoria Jones/PA/AP/picture alliance

Міністерка з питань бізнесу та торгівлі Великобританії Кемі Баденок у ніч на неділю, 26 листопада, оголосила плани уряду інвестувати 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (5,18 мільярда євро) у стратегічно важливі галузі промисловості. З них понад два мільярди фунтів - в автомобільну галузь і 975 мільйонів фунтів - в аерокосмічну.

Гроші будуть спрямовані на розробку транспортних засобів з нульовим рівнем викидів, а також енергоефективних літаків. Великобританія хоче представити себе піонером у галузі "зеленої" енергетики та залучити інвесторів, пише dpa.

Водночас Баденок наголосила, що Великобританія не буде втягнута у війну за субсидії, як інші країни, "що вдалися до значних податкових і бюджетних витрат, щоб завоювати свою частку на світовому ринку виробництва", пише The Independent.

"Для тих з нас, хто вірить у силу ринку, капітальні інвестиції приватного сектора є ключем до подальшого зростання нашої промисловості, забезпечення робочих місць і процвітання у Великобританії", - зауважила урядовиця.

За її словами, уряд може допомогти компаніям досягти успіху, усуваючи перешкоди на їхньому шляху та зосереджуючись на покращенні бізнес-середовища, щоб забезпечити конкурентоспроможність сектора.

Читайте також: У 2024 році ФРН вкладе 58 мільярдів євро у "зелені" інвестиції

Великобританія виділяла субсудії низці компаній

Тим не менш, за останні місяці уряд королівства виділив субсидії заводу з виробництва акумуляторів компанії Tata, заводу Mini компанії BMW, а цього тижня - компанії Nissan після того, як та оголосила про плани виробництва нових електричних моделей Qashqai та Juke у Великобританії.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявляв, що уряд консерваторів "працює на повну потужність, щоб підтримати британський бізнес і зробити Великобританію світовим лідером у виробництві". За словами Сунака, ці плани дадуть промисловості впевненість у зростанні та інвестиціях, а також закладуть основу для створення нових робочих місць і можливостей для людей по всій країні. На думку експертів, мільярдні плани уряду Великобританії є відповіддю на аналогічні плани опозиційної Лейбористської партії, яка впевнено лідирує в соціологічних опитуваннях.

Читайте також: Конференція з відновлення: Ріші Сунак має намір закликати світ інвестувати в Україну

Королі ресайклінгу: приклад німецького автопрому