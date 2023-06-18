Ріші Сунак має намір закликати світ інвестувати в Україну

Під час Конференції з відновлення України наступного тижня Ріші Сунак наголосить на важливості відбудови України, повідомляє британський уряд.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак має намір закликати учасників Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference), яка відбудеться наступного тижня, до здійснення швидких інвестицій та інновацій в Україні.

Як йдеться у повідомленні на сайті британського уряду у неділю, 18 червня, звертаючись до інвесторів та представників бізнесу на конференції, британський прем'єр наголосить, що фінансова боротьба за те, щоб Україна змогла відбудуватись і відновитись, є своєрідною формою контрнаступу проти Росії. Тому необхідно підтримати Україну в довгостроковій перспективі, наголосить Сунак.

"Хоробрість України на полі бою має поєднуватися з баченням приватного сектору, щоб допомогти країні відбудуватись та відновитись. Знову і знову Україна демонструє свою здатність швидко використовувати інновації та креативність, і я знаю, що її відновлення не буде винятком", - такими словами, як вказується на сайті британського уряду, Сунак має намір звернутися до учасників конференції.

"Фінансово сильніша, технологічно розвинута Україна зміцнить свою здатність витіснити Росію назад за свої кордони і побудувати світліше майбутнє для суверенної і сучасної України майбутнього", - переконаний прем'єр Великобританії.

Конференція з відновлення України у Лондоні

Очікується, що у конференції, яка відбудеться 21-22 червня у Лондоні, візьмуть участь понад 1000 високопосадовців з 61 держави, представники неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів і підприємців. Ріші Сунак відкриє конференцію разом з президентом України Володимиром Зеленським, який візьме участь у ній віртуально. Очікується, що очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula Von der Leyen) та державний секретар США Ентоні Блінкен також виступлять на відкритті конференції в середу, 21 червня.

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Дводенний саміт стане найбільшою міжнародною конференцією, яку Великобританія приймає цього року. Серед інноваційних інструментів, які, як очікується, будуть оголошені на саміті, буде цифрова платформа, яка з'єднає український бізнес з глобальними компаніями, уможлививши віртуальний нетворкінг та сприяючи співпраці з усіх питань - від ланцюгів поставок до розширення бізнесу.

Очікується, що 20 червня в Лондоні міністерка бізнесу та торгівлі Великобританії Нусрат Гані у партнерстві з урядом України презентує британсько-українську ініціативу TechBridge. Її було вперше запропоновано ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але в останні місяці робота над ініціативою активізувалася, оскільки стало зрозуміло, що вона може надати життєво важливі можливості для бізнесу, який намагається відновитися та розвиватися в Україні.

TechBridge буде створено як фізичний простір, що об'єднає британських та українських інноваторів, підприємців, представників технологічної та фінансової галузей задля посилення співпраці й просування відновлення та реконструкції. Центр також пропонуватиме навчання, підвищення кваліфікації та підтримку бізнесу в технологічному секторі.

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В рамках просування інновацій Великобританія під час саміту також оголосить про заснування фонду InnovateUkraine у розмірі 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 11,7 мільйона євро), який стимулюватиме та прискорить розвиток низьковуглецевих і доступних енергетичних проєктів в Україні.