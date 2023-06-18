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ПолітикаВеликобританія

Лондон виділить додаткові гроші на кібербезпеку України

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Фінансована Великобританією "Українська кіберпрограма" буде подовжена ще на два роки та отримає додаткове фінансування, вирішив британський уряд.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші СунакФото: Stefan Rousseau/PA Wire/empics/picture alliance

Великобританія суттєво розширить свою програму кіберзахисту України, спрямовану на захист критично важливої інфраструктури країни від російських атак.

Як йдеться у повідомленні на сайті британського уряду у неділю, 18 червня, на програму, яка підтримує уряд України у швидкому реагуванні та захисті життєво важливих державних сервісів від кібератак, буде додатково виділено до 25 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 29 мільйонів євро). Саму ж програму буде подовжено на два роки. Цей пакет включатиме 16 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 18,7 мільйона євро) фінансування від британського уряду та потенційний внесок міжнародних партнерів у розмірі дев'яти мільйонів фунтів стерлінгів (10,5 мільйона євро).

"Жахливі напади Росії на Україну не обмежуються варварським вторгненням на її територію, але також включають огидні спроби атакувати кіберінфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги - від банківських послуг до енергопостачання - українському народу, який ні в чому не винен", - прокоментував рішення прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. За його словами, це фінансування має важливе значення для боротьби з цими атаками, зміцнення кіберзахисту України та підвищення здатності країни виявляти і знешкоджувати шкідливе програмне забезпечення.

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Фінансована Великобританією "Українська кіберпрограма" (Ukraine Cyber Programme, UCP) використовує провідний світовий досвід як приватного, так і державного сектору для захисту критичнї інфраструктури та життєво важливих державних послуг України.

Раніше цього тижня Великобританія виділила ще 250 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 292 мільйона євро) до Міжнародного фонду для України (International Fund for Ukraine, IFU), в рамках цього пакету Києву буде надано засоби протиповітряної оборони, зокрема радари і боєприпаси, зазначають у британському уряді.

Минулого місяця Великобританія передала Україні ракетні комплекси дальнього радіусу дії Storm Shadow.

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