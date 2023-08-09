У 2024 році ФРН вкладе 58 млрд євро у "зелені" інвестиції

Федеральний уряд Німеччини схвалив виділення у 2024 році 57,6 мільярда євро на заходи з досягнення кліматичної нейтральності. Левову частку грошей спрямують на підтримку будівельного сектора Німеччини.

Уряд Німеччини у середу, 9 серпня, погодив виділення 57,6 мільярда євро на "зелені" інвестиції у 2024 році. Це на 60,2 відсотка більше, ніж було передбачено на 2023 рік, повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство фінансів країни. Берлін збільшує субсидіювання для того, щоб до 2045 року країна досягла чистого нульового викиду, тобто скоротила обсяг викидів у атмосферу до рівня, якомога більше наближеного до нуля.

Найбільшу частку Фонду клімату та трансформації у 2024 році буде спрямовано на підтримку будівельного сектора Німеччини. Зокрема, 18,9 мільярда євро виділять на субсидії на реконструкцію та нове будівництво, йдеться в заяві міністерства.

Субсидіювання відновлюваних джерел енергії становитиме близько 12,6 мільярда євро, тоді як 4,7 мільярда євро спрямують на розширення інфраструктури для зарядки електромобілів у країні.

Фонд клімату та трансформації - додатковий бюджет для забезпечення "зеленого" переходу економіки Німеччини. Інвестиції в нього у період з 2024 по 2027 рік складуть 212 мільярдів євро, зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2023 року міністри енергетики країн-членів Євросоюзу остаточно підтримали заборону на продаж в ЄС нових автівок, що продукують шкідливі викиди діоксиду вуглецю (СО2 ), з 2035 року. Заборона вимагає від всіх виробників автівок з 2030 року знизити викиди СО2 транспортних засобів на 55 відсотків, а з 2035 року - повністю їх позбутися.

Однак Європейська Комісія пообіцяла запровадити додаткові положення, що зроблять винятки для автівок з двигунами внутрішнього згоряння, які працюють лише на електропаливі. Йдеться про вид синтетичного палива, який можна виробляти з води та вуглекислого газу, видобутого з повітря за допомогою відновлюваних джерел енергії.

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